جعفر العمدة النهاردة..ضحايا رامز جلال ح8 ضيوف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 8 الثامنة على ام بي سي مصر

ظهرالنجم الشهير رامز جلال صاحب أشهر وأقوى برامج المقالب في الوطن العربي في البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد لرمضان 2024 ويحمل فانوس بيده وباليد الأخرى يمسك بكلب وناعمتين وذلك من أجل تشويق الجماهير حول فكرة البرنامج، ويتوقع الجميع في هذا العمل أن يقدم رامز مقلب قوى مثلما يفاجئنا كل عام في شهر رمضان المبارك.

ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2024

يستضيف رامز جلال كل عام أبرز نجوم الفن والرياضة أيضًا وينفذ فيهم المقالب الخاصة بالبرامج في وسط تشويق وإثارة تجذب ملايين المتابعين في العالم العربي، ويستضيف رامز هذا العام العديد من نجوم كرة القدم كريستيانو رونالدو واللاعب محمود كهربا واللاعب أمام عاشو، ولاعب نادي الهلال علي البليهي، وأيضا يستضيف ألمع نجوم الفن مثل النجمة غادة إبراهيم والفنان عمرو يوسف ومحمود العسيلي، بالإضافة إلى مها أحمد.

برنامج رامز جلال رمضان 2024

صرحت بعض وسائل الإعلام العربية أنه تم تصوير برنامج رامز جاب من الآخر هذا العام في مدينة دبي داخل مدينة ملاهي شهيرة، ويتم استدراج الضيف إلى بيت الرعب وعمل المقلب فيه، ومن الجدير بالذكر أنه يتم إذاعة حلقات البرنامج في شهر رمضان يوميا عقب أذان المغرب عبر شاشة قناة MBC مصر.

وتتم خلال الحلقة محاولات صلح بين ثنائيات شهيرة من نجوم الفن بينهم خلافات كبيرة وقصص طلاق حدثت خلال العام الماضي والأشخاص بينهم مشاكل ويتم استضافتهم في برنامج ما وبعد انتهاء البرنامج يتجهون إلى النوع ومن هنا تبدأ الاثارة وتشويق الحلقة، ومن المتوقع اليوم الثامن من شهر رمضان أن يستضيف رامز النجم محمد رمضان.