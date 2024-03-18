ابسط يا عم كل ده علشانك .. الاستعلام عن كارت خدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي 2024 ..  وأهم الشروط الحصول عليها والمميزات

تعمل الحكومة على ضمان إتاحة الرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة القطاعات من تعليم وتوظيف وعلاج ودعم ولهذا الغرض، تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة التي تتيح العديد من الامتيازات لحامليها من هذه الفئة سنبين اليوم كيفية البحث عن معلومات بخصوص بطاقة الخدمات وأبرز الشروط المطلوبة للحصول عليها، وكذلك سنناقش الفوائد الرئيسية التي تقدمها البطاقة للمستفيدين منها.

الاستعلام عن كارت خدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي 2024

يمكن لجميع هذه الإعاقة أن يقوموا بالاستعلام الكترونيا بدون عناء أو ضياع للوقت عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي،حيث أن طريقة الاستعلام لا تحتاج أى أجراءات معقدة، وسوف نوضح اليكم كيفية الاستعلام من خلال خطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

اختر “خدمات ذوي الإعاقة”.

ومنها قم بالضغط على “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة”.

يتم إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

اضغط على “استعلام”.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

لا يوجد شروط كثيرة حتى يتمكن صاحب الإعاقة من الحصول على الكارت بل أن الدولة توفر هذا الكارت لخ من أجل ضمان حقه في جميع أوجه الدعم والخدمات والكشف الطبي المجاني التي توفرها له، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي :

الجنسية المصرية والإقامة داخل البلاد .

لا يوجد دخل شهري ثابت .

أن يكون سن المستفيد أقل من 60 عام.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

ويحصل حامل البطاقة على جميع الخدمات المتوفرة له من جانب وزارة التضامن الاجتماعي سواء رعاية طبية للكشف المجاني او جمع بين المعاشين، كما يكون له حق التعيين من بنسبة 5% في الوظائف الفارغة في الدولة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية وسيارة المعاقين والإعفاء من الضرائب حق الجمع بين المعاهد والجامعات .