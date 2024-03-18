مواعيد دوام البنوك في رمضان 1445 السعودية ترصُد

مواعيد دوام البنوك في رمضان 1445 هجرياً صرح البنك المركزي السعودي عن جدول عمل جديد للبنوك والمؤسسات المالية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية جيدة لجميع المواطنين السعوديين، حيث تبدأ مواعيد دوام البنوك خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهراً بدلاً من الساعة الرابعة عصراً وذلك بتوقيت المملكة العربية السعودية.

دوام البنوك في السعودية خلال رمضان 1445

تبدأ مواعيد الدوام في البنوك خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً، ويستقبل البنك العملاء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، حيث كان الإستقبال في الشهور الماضية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت السعودية، وقام البنك المركزي السعودي بتعديل مواعيد الدوام خلال الأسبوع، حيث أصبح يومي الجمعة والسبت في جميع البنوك، بينما كانت تعمل البنوك في الأشهر الأخيرة يومي الجمعة والسبت،وقد تم إصدار بيان من قبل البنك المركزي السعودي يتضمن من خلال مواقيت العمل أثناء شهر رمضان، حيث سيتم بدء الدوام في كافة الفروع في المملكة العربية السعودية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، فيما يتعلق بالمكاتب التي تقوم بتحويل الأموال سوف يبدأ الدوام بها من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، والجدير بالذكر أيضاً أن البنك المركزي السعودي قد أشار بأنه خلال موسم الحج سوف يتم توفير كافة الخدمات المالية، حيث تكون مفتوحة باستمرار لتلبية الاحتياجات لجميع الحجاج والمعتمرين وبالتالي عرضنا إليكم كافة المواعيد.