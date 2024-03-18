هل صدر موعد أجازات عيد الفطر المبارك.. الموارد البشرية تحسًم

يزداد البحث مع المواطنين عن موعد إجازات عيد الفطر المبارك وخاصة مع دخول شهر رمضان الكريم وأيضاً مع إقتراب عيد الفطر المبارك، وذلك لأن البعض من العائلات ترتب أحوالهم للسفر والاحتفال بالإجازة بناء على أيام الإجازة المحددة، وسوف تحدد وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية موعد إجازة عيد الفطر المبارك في القطاعين الحكومي والخاص، وسوف نستعرض معا ما أعلنته وزارة الموارد البشرية حول إجازة عيد الفطر المبارك.

اجازة عيد الفطر المبارك في القطاع الحكومي 1445 هجري

لقد تم اصدار امر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في الأيام الماضية بموعد

اجازة عيد الفطر المبارك في القطاع الحكومي، حيث تم الإعلان عن موعد الإجازة وعدد أيامها وتم تحديدها بناء على المرسوم الملكي وهي من يوم 25 رمضان 1445 تستمر إلى 5 من شوال 1445 هجري.

اجازه عيد الفطر المبارك في قطاع التربية والتعليم 2024

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد الإجازة للطلاب لهذا العام 1445 هجري، وفقا لما أعلنته الوزارة فإن الإجازة سوف تبدأ من 18 من رمضان والتي توافق في الميلاد 28 مارس 2024 وتستمر حتى 6 من شوال عام 1445 هجري الموافق 15 أبريل المقبل، وسوف تستمر إجازة عيد الفطر في المدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية حتى 18 يوم على التوالي، ويعود الطلاب إلى المدارس والجامعات يوم 15 من أبريل،و قد عرضنا إليكم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة حول أجازات عيد الفطر المبارك والتي تكون بعد شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وبركات.