المسخسخة ترحب بكم.. ب٣ طبقات اعمليها والكل هيتجنن عليها “المسخسخة” اعمليها فى البيت ووفرى فلوسك بمكونات سهلة وسريعة التحضير
المسخسخة ترحب بكم.. طريقة عمل المسخسخة اللذيذة بمكونات سهلة
تعتبر طريقة عمل المسخسخة، التي تعد من إبداعات الشيف نادية السيد، من بين الوصفات الرمضانية الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي. تُعرف المسخسخة أيضًا بأسماء أخرى مثل القشطوطة أو كيكة الحليب التركية أو حتى كيكة التريليتشا. على الرغم من توافرها في المحلات، إلا أنه يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وخطوات مبسطة إليكم مكونات وطريقة تحضير المسخسخة، وهي حلوى شهية ومفضلة لدى الكثيرين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
طريقة عمل المسخسخة اللذيذة بمكونات سهلة
المسخسخة إحدى الوصفات الشهية التي تنتمي إلى تراث الحلويات الرمضانية، تتميز هذه الحلوى بشعبيتها الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يبحث الكثيرون عن وصفة تحضيرها في المنزل تعرف المسخسخة أيضا باسماء مختلفة مثل “القشطوطة”، أو “كيكة الحليب التركية”، أو “كيكة التريليتشا”. وبالرغم من توفرها في المحلات، إلا أنه يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وخطوات مبسطة.
مكونات المسخسخة:
– 4 بيضات
– كوب ونصف من السكر
– نصف كوب زيت ذرة
– 2 كوب دقيق
– ملعقة كبيرة بيكنج بودر
– ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
– 6 مكعبات زبدة
– كوب حليب
لصنع حليب المسخسخة:
– 4 أكواب حليب
– نصف كوب لبن بودرة
– ملعقة فانيليا
لصنع كريمة المسخسخة:
– 2 باكيت كريم شانتيه
– ملء مثلج
لصنع صوص الكراميل للمسخسخة:
– كوب سكر
– نصف كوب ماء
– ملعقة نشا
– ملعقتين كبار زبدة
– كوب حليب
طريقة تحضير المسخسخة:
- قوموا بخلط البيض والسكر في وعاء كبير، ثم أضيفوا الزيت واستمروا في الخفق حتى يصبح الخليط ناعماً.
- بعد ذلك، أضيفوا الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا، وقوموا بخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.
- قوموا بإضافة الزبدة المذوبة والحليب، واستمروا في الخلط حتى تحصلوا على عجينة ناعمة.
- سخنوا الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- اسكبوا العجينة في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق.
- ضعوا الصينية في الفرن واتركوا المسخسخة تخبز لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.
- بينما تخبز المسخسخة، قوموا بتحضير حليب المسخسخة عن طريق خلط الحليب واللبن البودرة والفانيليا في وعاء، ثم قوموا بوضعه في الثلاجة.
- بمجرد أن تخرج المسخسخة من الفرن وتبرد قليلاً، صبوا حليب المسخسخة فوقها بالتساوي.
- ثم، قوموا بتحضير كريمة المسخسخة بخفق كريمة الشانتيه المبردة مع الماء المثلج.
- بعد ذلك، صبوا الكريمة فوق طبقة حليب المسخسخة بالتساوي.
- لتحضير صوص الكراميل، قوموا بتذويب السكر في الماء على نار متوسطة حتى يتحول إلى لون ذهبي، ثم أضيفوا الزبدة والنشا وقلبوا المزيج حتى يتماسك قليلاً.
- بعد ذلك، أضيفوا الحليب وقلبوا المزيج حتى يصبح ناعماً ومتجانساً.
- صبوا صوص الكراميل فوق كريمة المسخسخة بالتساوي.
- ضعي المسخسخة في الثلاجة لمدة ساعة ثم قطعيها وقدميها.