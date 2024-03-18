المسخسخة ترحب بكم.. ب٣ طبقات اعمليها والكل هيتجنن عليها “المسخسخة” اعمليها فى البيت ووفرى فلوسك بمكونات سهلة وسريعة التحضير

تعتبر طريقة عمل المسخسخة، التي تعد من إبداعات الشيف نادية السيد، من بين الوصفات الرمضانية الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي. تُعرف المسخسخة أيضًا بأسماء أخرى مثل القشطوطة أو كيكة الحليب التركية أو حتى كيكة التريليتشا. على الرغم من توافرها في المحلات، إلا أنه يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وخطوات مبسطة إليكم مكونات وطريقة تحضير المسخسخة، وهي حلوى شهية ومفضلة لدى الكثيرين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

طريقة عمل المسخسخة اللذيذة بمكونات سهلة

المسخسخة إحدى الوصفات الشهية التي تنتمي إلى تراث الحلويات الرمضانية، تتميز هذه الحلوى بشعبيتها الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يبحث الكثيرون عن وصفة تحضيرها في المنزل تعرف المسخسخة أيضا باسماء مختلفة مثل “القشطوطة”، أو “كيكة الحليب التركية”، أو “كيكة التريليتشا”. وبالرغم من توفرها في المحلات، إلا أنه يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وخطوات مبسطة.

مكونات المسخسخة:

– 4 بيضات

– كوب ونصف من السكر

– نصف كوب زيت ذرة

– 2 كوب دقيق

– ملعقة كبيرة بيكنج بودر

– ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

– 6 مكعبات زبدة

– كوب حليب

لصنع حليب المسخسخة:

– 4 أكواب حليب

– نصف كوب لبن بودرة

– ملعقة فانيليا

لصنع كريمة المسخسخة:

– 2 باكيت كريم شانتيه

– ملء مثلج

لصنع صوص الكراميل للمسخسخة:

– كوب سكر

– نصف كوب ماء

– ملعقة نشا

– ملعقتين كبار زبدة

– كوب حليب

طريقة تحضير المسخسخة: