ايداع سريع 20 الف ريال سعودي بدون كفيل ولا تحويل راتب من سلفة “حتى لو متعثر لا تشيل هم”

تمويل فوري من منصة سلفة 20 الف منصة سلفة تعتبر مثالاً رائداً في مجال التمويل الشخصي والقروض العاجلة في السعودية، وتقدم فرص مميزة للسعوديين للحصول على تمويل شخصي يصل إلى 20 ألف ريال بدون ضرورة تحويل الراتب أو توفر كفيل.

شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة

لطلب تمويل يصل إلى 20 ألف ريال من خلال منصة سلفة ينبغي توافر الشروط التالية؛ ينبغي على المتقدم أن يكون من جنسية سعودية، ويتطلب أن تكون الفئة العمرية للمتقدمين بين 21 و 65 عام، ويجب أن يتوفر لديه دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال، كما يجب أن يكون لديه فترة خدمة لا تقل عن 6 أشهر في القطاع الخاص، أو 3 أشهر في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى وجود تاريخ ائتماني مناسب.

طريقة الحصول على القرض من منصة سلفة

\من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية سوف تحصل على المبلغ المطلوب من المنصة، فقط قم بزيارة موقع سلفة من هنا، وحدد المبلغ الذي تحتاجه وفترة السداد المناسبة، ثم قم بكتابة بياناتك الشخصية المطلوبة، وقم بإرفاق المستندات المطلوبة، ثم اضغط على تأكيد، وبعدها سوف يتم دراسة طلبك والرد عليه، ويمكن للمستفيدين فرصة الحصول على تمويل يصل إلى 20 ألف ريال، مما يسهم في تلبية حاجتهم المادية ويتنوع وقت دراسة طلب التمويل بين 15 دقيقة و 24 ساعة، ويمكن سداد التمويل من خلال التحويلات البنكية، أو عبر السداد النقدي في أي فرع من فروع البنك، أو عبر السداد من خلال الإنترنت.