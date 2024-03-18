“هتقبض بواكي وألوفات“ كيفية التقديم في مسابقة العمال بوزارة الأوقاف 2024

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة عن مسابقة العمال بوزارة الأوقاف 2024 والتي يمكنك من خلالها على وظيفة في القطاع الحكومي، يجب العلم أن الوزارة تقدم تلك المسابقة من أجل الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، كما أنها صرحت أن يوجد ما يقارب نحو 1000 وظيفة خالية والتي تتناسب مع جميع المؤهلات، ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على المسابقة وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسابقة العمال بوزارة الأوقاف 2024

لكل من يرغب التسجيل في مسابقة وزارة الأوقاف يجب التأكد من توافر مجموعة من الشروط والتي قامت بوضعها الوزارة والتي تكون كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم ذا سمعة جيدة.

عدم وجود أي قضايا جنائية لدى المتقدم، أو وجود قضايا مخلة بالشرف.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون عمر المتقدم أقل من 40 عام

يجب أن يكون المتقدم لم يتعرض للفصل من الخدمة من قبل.

يرجى التقديم على الوظيفة في المحافظة التابع لها المتقدم.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية.

يجب النجاح في جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية.

اجتياز الكشف الطبي المحدد من قبل الجهات المسؤولة.

يرجى تسديد مصروفات التقديم وقيمتها 26 جنيه فقط لاغير على حساب الجهاز للتنظيم والإدارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على مسابقة وزارة الأوقاف

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب تحضيرها عند التقديم على المسابقة وهي:

تقديم ما يثبت تجاه المتقدم من الخدمة العسكرية.

في حالة إذا كان المتقدم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم ما يثبت ذلك.

إيصال تسديد المصروفات المحددة.

تقديم البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم.

صورة شخصية للمتقدم.

التقديم على مسابقة وزارة الأوقاف

من المقرر فتح باب التسجيل في المسابقة بداية من يوم 2 من شهر أبريل 2024، يجب العلم أنه يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة الوظائف الحكومية.