“هُنــــا takaful.naf.gov.jo“ كيفية التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار 2024 الأردن

قامت الحكومة الأردنية بإطلاق منحة المكرمة الملكية 100 دينار وهي عبارة عن مبلغ مالي سوف يتم منحه للأسر المعوزة داخل الدولة وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وشراء المستلزمات الخاصة بهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبناء على طلبكم سوف نوضح لكم من خلال مقالنا رابط التسجيل على المنحة موعد صرف المنحة.

المكرمة الملكية 100 دينار

يتساءل عدد كبير من المسجلين على منحة المكرمة الملكية عن موعد الصرف المحدد لها وبناء على ذلك قام الملك عبد الثاني بالتجاوب عن ذلك وقال أنه لم يتم تحديد الموعد حتى ولم يتم إيداع المبلغ في حسابات المستفيدين، كما أكد أنه في حين توافر أي أخبار جديدة تجاه ذلك الأمر سوف يتم الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن.

رابط التسجيل في المكرمة الملكية بالأردن

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التسجيل على منحة المكرمة الملكية والتي تكون كالتالي:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية. قم بالدخول على خيار المكرمة الملكية. يجب ملء استمارة المنحة بالبيانات المطلوبة. يرجى إرفاق المستندات المطلوبة بدقة. أخيرا قم بالضغط على كلمة إرسال الطلب وسوف يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المسؤولة وسوف يتم التواصل معكم من خلال رسالة نصية أو من خلال البريد الإلكتروني.

أماكن صرف المكرمة الملكية بالأردن

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المعنية أنه يتم صرف المنحة من فروع البنك المركزي الأردني، كما أكد مسؤول البنك أنه لا يوجد أي خصومات من قيمة المنحة، كما أكد أيضا على أنه سوف يتم صرف المبلغ كامل من خلال فروع البنك المتنوعة.