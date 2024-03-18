وظائف خالية اليوم.. تعيينات وزارة النقل 2024 بمرتبات مجزئة اعرف التخصصات والأوراق المطلوبة

أعلنت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن إنتهاء التقديم في تعيينات وزارة النقل 2024، والتي سوف تنتهي في يوم الخميس 28 مارس الجاري، كما أوضحت الهيئة أن التقديم في تعيينات وزارة النقل يكون باسم اللواء بحري وهو رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بحيث يكون على النموذج الذي تم إعداده سابقًا بالموقع الإلكتروني المخصص للهيئة، كما يجب تسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة بالإسكندرية، وإليكم كافة التفاصيل الأخرى.

تعيينات وزارة النقل 2024

مازال البحث مستمرًا حول تعيينات وزارة النقل 2024 التي أعلنت عنها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل، حيث تم فتح باب التقديم لشغل عدة وظائف شاغرة بالوزارة والتي نعرضها في الآتي:

مدير إدارة التطوير المؤسسي.

مدير إدارة الإستحقاقات والمزايا.

مدير إدارة عمليات الموارد البشرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تعيينات وزارة النقل 2024

على المتقدم لشغل وظائف وزارة النقل أن يقوم بتوفير مجموعة من الأوراق والمستندات والتي تتمثل في هذه النقاط: