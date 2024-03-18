وظائف خالية اليوم.. تعيينات وزارة النقل 2024 بمرتبات مجزئة اعرف التخصصات والأوراق المطلوبة
أعلنت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن إنتهاء التقديم في تعيينات وزارة النقل 2024، والتي سوف تنتهي في يوم الخميس 28 مارس الجاري، كما أوضحت الهيئة أن التقديم في تعيينات وزارة النقل يكون باسم اللواء بحري وهو رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بحيث يكون على النموذج الذي تم إعداده سابقًا بالموقع الإلكتروني المخصص للهيئة، كما يجب تسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة بالإسكندرية، وإليكم كافة التفاصيل الأخرى.
تعيينات وزارة النقل 2024
مازال البحث مستمرًا حول تعيينات وزارة النقل 2024 التي أعلنت عنها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل، حيث تم فتح باب التقديم لشغل عدة وظائف شاغرة بالوزارة والتي نعرضها في الآتي:
- مدير إدارة التطوير المؤسسي.
- مدير إدارة الإستحقاقات والمزايا.
- مدير إدارة عمليات الموارد البشرية.
الأوراق المطلوبة للتقديم في تعيينات وزارة النقل 2024
على المتقدم لشغل وظائف وزارة النقل أن يقوم بتوفير مجموعة من الأوراق والمستندات والتي تتمثل في هذه النقاط:
- المؤهل العلمي.
- المؤهلات الإضافية ويفضل من هم على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
- الخبرة النوعية والخبرة الزمنية.
- تقارير لإثبات كفاءة الأداء في السنوات السابقة.
- مستندات لإثبات الوظائف الإشرافية التي حصل عليها المتقدم.
- العلاوات التشجيعية.
- الجزاءات إذا وجدت.
- بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم في مجال تخصصه.
- مقترح تطوير الإدارة.
- خطابات الشكر والتقدير.
- بيان يفيد قدرة المتقدم على التطوير والإبتكار.
- بيان إثبات العمل بالمنظمات الإقليمية والدولية.
- بيان المشاركة في المؤتمرات.
- صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة معتمدة بشعار الجمهورية تفيد بسلبية تعاطي المخدرات.
- 7 صور شخصية حديثة 4*6.
- 8 ملفات أصلية.