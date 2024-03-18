اربح 700 الف دولار أخضريكا مسابقة الشيخ محمد بن راشد الرمضانية

مسابقة الشيخ محمد بن راشد حرص الشيخ محمد بن راشد على إطلاق مبادرة لعشاق لغة الضاد، وهي التي تعتبر الأضخم في العالم العربي، وجاءت هذه المبادرة حرصًا منه على تنمية وتطوير اللغة العربية، فقد وصل عدد المشاركات بهذه المسابقة إلى ما يقارب نحو 8250 مشارك من حوالي 49 دولة، حيث يتم تقديم جوائز تقدر قيمتها بنحو 770 ألف دولار.

شروط الالتحاق بمسابقة محمد بن راشد

حرصت الجهة المسؤولة عن المسابقة على تحديد عدة شروط لابد من توافقها على كافة المشتركين، والتي جاءت كالتالي:

ضرورة الإجابة على كافة الأسئلة المتواجدة بالاستبيان، ضرورة تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة، ألا يقل العمل الذي يرغب الشخص في تقديمه عن سنة وألا يتجاوز خمس سنوات، ألا يتم تقديم أكثر من مشروع واحد بكل دورة من جوائز المسابقة، لم يتم الاستفادة من العمل المقدم من المسابقة بأي عمل سابق.

خطوات التسجيل على مسابقة محمد بن راشد

تم الإعلان عن مجموعة من الخطوات التي يمكن إتباعها، حتى يتم التسجيل على مسابقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي جاءت كالتالي؛ لابد من التوجه إلى مكتبة محمد بن راشد، ثم بعد ذلك يتم عمل حساب على المنصة من خلال تسجيل كل البيانات المطلوبة، ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول وبعد ذلك يتم تسجيل المعلومات الخاصة بحساب المشترك، وبعد ذلك يتم اختيار الفئة التي يرغب المشترك بها، ثم يتم تسجيل البيانات باستمارة التسجيل على مسابقة محمد بن راشد، ثم الضغط على أيقونة التسجيل، يتم رفع العمل الذي يتمتع به المشترك.