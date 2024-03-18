كحك العيد بأسهل طريقة هتجربوها.. بالكيلو مقادير كحك العيد كما يجب أن يكون وسر الكحك الدايب وطعم أحلى من المحلات بمقادير أبسط مايكون

أسهل طريقة لعمل كعك العيد يعتبر كحك العيد، من أبرز الحلويات التي تُعد في المنازل خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتساءل الكثير من السيدات عن مقاديره وخطوات تحضيره في المنزل، في هذا المقال، سنوضح بالتفصيل مقادير وطريقة تحضير كحك العيد الناعم في المنزل، لنستمتع باجواء عيد الفطر بالذ الحلويات، يجب أن نعرف أن كحك العيد يمكن تحضيره بسهولة في المنزل، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، مما يساعد على توفير الوقت والمال، إليكم مقادير كحك العيد الناعم.

طريقة عمل الكعك الناعم في البيت

تتنوع وصفات كحك العيد الناعم بين السيدات، باختلاف الكميات والمكونات المستخدمة، حيث تعتمد على الذوق الشخصي والتقاليد المحلية، لكن الدقيق والسمن ورائحة الكحك يعتبرون من العناصر الرئيسية في تحضير كحك العيد المصري التقليدي، لذلك نقدم لكم مقادير الكحك الناعم بالكوب وطريقة عمل كحك العيد الدايب تتفاوت مكونات كحك العيد الناعم من وصفة لأخرى، حيث تعتمد على التفضيلات الشخصية وتقاليد كل منطقة. إليكم وصفة لتحضير كحك العيد الناعم الشهي:

مقادير كحك العيد الناعم:

– كيلو دقيق أبيض مخصص للكحك.

– نصف كيلو سمنة.

– ملعقة كبيرة من خميرة الفورية.

– ملعقة كبيرة من السكر.

– نصف كوب من الحليب.

– ملعقة كبيرة من السكر.

– رشة ملح.

– ملعقتان كبيرتان من السمسم الأبيض.

– ملعقتان كبيرتان من رائحة الكحك.

طريقة عمل كحك العيد الناعم: