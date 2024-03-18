مكسوفة ولا مكشوفة.. المكشوفة تريند رمضان الجديد 2024 طريقة التحضير والمكونات

المكشوفة أصبحت محل اهتمام واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان 2024، وذلك من خلال تقديمها بطريقة سهلة وبسيطة مع صوص الكراميل والشوكولاتة الفريدة من نوعها من أحدث إبداعات عالم الحلويات، وبالتالي أصبحت تحتل محرك البحث في جوجل، وذلك بسبب رغبة الكثيرين في معرفة مكوناتها وطريقة تحضيرها، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

طريقة تحضير المكشوفة تريند رمضان الجديد 2024

مقادير المكشوفة

نصف كيلو كنافة متفرزة و مفرومه ناعم

نقوم بتحميرها في ملعقة سمن بلدي أو أي نوع من الدهون المتاحة مع التحريك المستمر حتى تتغلف بالسمن، ثم نتركها تبرد تماما بعد الحمير.

مقادير الكريمة

مكعب شوكولاته بيضاء مبشورة

ملعقة باسترى كريم كبيرة.

2 ملعقة سكر.

2 ملعقة نشا.

2 كوب حليب.

طريقة تحضير المكشوفة