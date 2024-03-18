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مكسوفة ولا مكشوفة.. المكشوفة تريند رمضان الجديد 2024 طريقة التحضير والمكونات
المكشوفة تريند رمضان الجديد 2024
المكشوفة أصبحت محل اهتمام واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان 2024، وذلك من خلال تقديمها بطريقة سهلة وبسيطة مع صوص الكراميل والشوكولاتة الفريدة من نوعها من أحدث إبداعات عالم الحلويات، وبالتالي أصبحت تحتل محرك البحث في جوجل، وذلك بسبب رغبة الكثيرين في معرفة مكوناتها وطريقة تحضيرها، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.
طريقة تحضير المكشوفة تريند رمضان الجديد 2024
مقادير المكشوفة
- نصف كيلو كنافة متفرزة و مفرومه ناعم
- نقوم بتحميرها في ملعقة سمن بلدي أو أي نوع من الدهون المتاحة مع التحريك المستمر حتى تتغلف بالسمن، ثم نتركها تبرد تماما بعد الحمير.
مقادير الكريمة
- مكعب شوكولاته بيضاء مبشورة
- ملعقة باسترى كريم كبيرة.
- 2 ملعقة سكر.
- 2 ملعقة نشا.
- 2 كوب حليب.
طريقة تحضير المكشوفة
- قومي بخلط جميع المكونات باردة إلا الشوكولاتة.
- ثم ضعي الخليط على النار ونستمر في التحريك.
- عندما تبدأ بالغليان، يجب رفع الوعاء عن النار وإضافة الشوكولاتة، ثم يجب تحريك الخليط وإضافة الكريمة في وعاء آخر وتغطية الوجه وتركها حتى تبرد تمامًا قبل الاستخدام.
- حضري كوب من كريم شانتيه وربع كوب من الماء واخفقيهم حتى تحصلي علي قوام متماسك، ثم أضفنا نصف كمية الكريمة فقط.
- قطعي كيلو إلا ربع فراولة قطع متوسطة، وإقلبيها مع خليط الكريمة و الكريم شانتيه.
- يمكنك استخدام طبق بشكل بيضاوي وضعيه في غلاف استرتش أو كيس ثلاجة.
- ثم أضيفي حوالي 5 أو 6 ملاعق كبيرة من شراب الحلويات الثقيلة إلى الكنافة ونقوم بتغطيتها بشكل جيد.
- ثم وزعي الكنافة على جوانب الصحن فقط وترك القاع فارغا مع بضع حبات من الكنافة لتغطية الوجه، وضعي قطع الفراولة على القاع.
- ثم اسكبي الكريمة المخلوطة بالفراولة كلها
- ثم وزعي الكنافة على الوجه بالضغط الخفيف ثم غطيها بالبلاستيك وأحفظها في الثلاجة لمدة 4 أو 5 ساعات قبل تقديمها.