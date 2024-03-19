“استعلم هُنـــــا حالا“ أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط للمتقدمين بصفة عقد 2024 بالعراق “محافظة نينوي“

يتساءل عدد كبيرة من المتقدمين بصفة عقد عن أسماء المقبولين في المسابقة وذلك من أجل استكمال الأوراق المطلوبة، وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن لوائح المرشحين الفائزين والاحتياط للمتقدمين بصفة عقد في محافظة نينوي، كما أكدت أن باب ال الاعتراضات مفتوح وسوف يظل لمدة خمسة عشر يوم لذلك يجب على الذين تم رفضهم التقدم للاعتراض، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

المرشحين الفائزين والاحتياط للمتقدمين بصفة عقد

أعلنت الجهات المسؤولة عن ملفات المقبولين في المسابقة ويمكنك الآن الاستعلام عنهم من خلال الروابط التالية:

الأوراق المطلوبة في مراجعة اللجان الفرعية

قامت الجهات المسؤولة بالإعلان التي يجب إحضارها عند المراجعة النهائية ويجب على جميع المقبولين الذهاب إلى أقسام التربية التابع لها المتقدم وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 من مارس، والأوراق كالتالي: