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“استعلم هُنـــــا حالا“ أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط للمتقدمين بصفة عقد 2024 بالعراق “محافظة نينوي“
أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط للمتقدمين بصفة عقد في العراق
يتساءل عدد كبيرة من المتقدمين بصفة عقد عن أسماء المقبولين في المسابقة وذلك من أجل استكمال الأوراق المطلوبة، وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن لوائح المرشحين الفائزين والاحتياط للمتقدمين بصفة عقد في محافظة نينوي، كما أكدت أن باب ال الاعتراضات مفتوح وسوف يظل لمدة خمسة عشر يوم لذلك يجب على الذين تم رفضهم التقدم للاعتراض، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
المرشحين الفائزين والاحتياط للمتقدمين بصفة عقد
أعلنت الجهات المسؤولة عن ملفات المقبولين في المسابقة ويمكنك الآن الاستعلام عنهم من خلال الروابط التالية:
- يمكنك الآن الاستعلام عن اسمك تربية مركز الموصل من خلال الرابط التالي.
- استعلم الآن عن المقبولين في تربية ربيعة بواسطة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم.
- أسماء الفائزين في تربية سنجار.
- ملف أسماء المقبولين في تربية تلعفر.
- استعلم الآن عن أسماء الفائزين في تربية الحمدانية.
- حمل الآن ملف المقبولين في تربية البعاج.
- أسماء المقبولين في تربية القيروان.
- رابط تحميل اسماء الفائزين في تربية الحضر في القيارة.
- أسماء المقبولين في تربية بعشيقة.
- ملف المقبولين في تربية النمرود.
- رابط أسماء المقبولين في تربية قضاء الموصل.
- أسماء الفائزين في تربية تلكيف.
الأوراق المطلوبة في مراجعة اللجان الفرعية
قامت الجهات المسؤولة بالإعلان التي يجب إحضارها عند المراجعة النهائية ويجب على جميع المقبولين الذهاب إلى أقسام التربية التابع لها المتقدم وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 من مارس، والأوراق كالتالي:
- عدد 6 صور شخصية للمتقدم خلفية بيضاء.
- بطاقة الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة.
- شهادة التخرج ويجب أن تكون حاصلة على الباركود.
- بطاقة سكن ويجب أن تكون من تاريخ 22 أغسطس 2023.
- يجب على المتزوجات إحضار وثيقة الزواج.
- في حالة المتقدمين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم شهادة طبية معتمدة من قبل اللجان الطبية.
- إذا كان المتقدمين من النازحين يجب تقديم كتاب من دائرة الهجرة.
- في حالة المقبولين من أبناء الشهداء يجب تقديم كتاب من مؤسسة الشهداء.
- يجب تقديم ما يثبت تقاعد رب الأسرة.
- في حالة إذا كان المتقدم أبويه تربويين يرجى تقديم ما يثبت مكان عمله.
- أخيرا يجب تجميع الوثائق في ملف أزرق للمتقدمين على درجة معلم جامعي، بينما المتقدمين على درجة معلم توضع الأوراق في ملف أصفر، أما المتقدمين على درجة مدرس توضع الأوراق في ملف أحمر.