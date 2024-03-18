“بسكويت العيد” بأسهل طريقه وأظبط مقادير.. بالكيلو بسكويت العيد هش وخفيف ومقرمش علي طريقة اشهر محلات الحلويات
طريقة عمل بسكويت العيد بالكيلو
عندما يقترب عيد الفطر، يبحث الكثير من الناس عن طريقة عمل بسكويت العيد بالكيلو في المنزل، فهو يعتبر وصفة محبوبة لدى الكثيرين، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل، بتكلفة أقل من شرائه جاهزاً، فتعلم طريقة صنعه في المنزل يمكن أن يوفر الكثير من المال ويساعد في التمتع بطعم لذيذ وطازج، يتجه العديد من ربات البيوت نحو استعداداتهن لهذه المناسبة السعيدة، ومن بين أهم الاستعدادات تحضير الحلويات التقليدية التي تزين موائد العيد، تختلف وصفات بسكويت العيد باختلاف المكونات والخطوات، ولكن النتيجة النهائية دائما، تعتبر لذيذة ومميزة. إليكم وصفة مميزة لبسكويت العيد بالكيلو مع خطوات تحضيرها.
طريقة عمل بسكويت العيد بالكيلو
يعتبر بسكويت العيد بالكيلو من بين أكثر الوصفات، التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حيث يمثل هذا النوع من البسكويت جزءا لا يتجزا من تقاليد العيد في العديد من البلدان العربية، ولكن مع ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ في الأسواق، فإن الكثيرات يفضلن تحضيره في المنزل بدلا من شرائه جاهزا، حيث تكون تكلفة عمل بسكويت العيد بالكيلو في المنزل أقل بكثير مما تكون عليه في المحلات التجارية.
المكونات:
– كيلو دقيق
– 6 بيض
– 400 جرام زبدة
– 400 جرام سكر بودرة
– ملعقتين صغيرة بيكينج بودر
– ڤانيلا
– 50 جرام ينسون
– 50 جرام جوز هند
– 50 جرام زبيب
– 50 جرام بشر برتقال
طريقة التحضير:
- تضرب الزبدة جيدا بالمضرب حتى تصبح هشة القوام، ثم يضاف السكر ويخفق الخليط جيدا.
- يضاف البيض تدريجيا واحدا تلو الآخر مع الاستمرار في الخلط، ثم يضاف الڤانيلا.
- يضاف الدقيق ومسحوق الخبز وذرة الملح، وتخلط المكونات حتى تتكون عجينة.
- يقسم العجين إلى 5 أقسام، ويضاف لكل قسم نكهة مختلفة مثل اليانسون، وجوز الهند، والزبيب، وبشر البرتقال، بينما يترك القسم الأخير كما هو.
- توضع الأقسام في الثلاجة لتستريح لمدة نصف ساعة.
- تشكل العجينة وفقا للرغبة، وتدخل الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة.
- بعد أن يبرد البسكويت، يوضع في قوالب محكمة الغلق ويحفظ في مكان بارد وجاف للاستمتاع به.