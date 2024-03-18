سجل هُنـــــا bawabetelhadj.dz !!.. رابط التسجيل في الديوان الوطني للحج والعمرة 2024.. مبارك عليكم الحج

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة في بيان رسمي تم نشره صباح اليوم الاثنين عن أمر جديد بخصوص حج بيت الله الحرام في الموسم المقبل، حيث أكد البيان عن إطلاق البوابة الجزائرية والتي ستكون مؤهلة لتسجبل الحجاج لبياناتهم المتعلقة بحج بيت الله الحرام 1445هـ/ 2024م، الجدير بالذكر أن المسلمين يتفاودون من كل بقاع الأرض للسفر إلى مكة المكرمة في شهر ذي الحجة لتأدية مناسك الحاج، وتخضع كل دولة لقوانين معينة بخصوص سفر مواطنيها، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

رابط التسجيل في الديوان الوطني للحج والعمرة 2024

وأكد البيان الصادر عن الديوان الوطني للحج والعمرة أنه على الحجاج الراغبين في التسجيل استكمال كافة البيانات الأخرى خاصة مع اقتراب موعد الحاج، حيث يلزم على المواطن استكمال باقي الأمور الخاصة بالسفر مثل حجز تذكرة السفر وصدور التأشيرة وحجز الغرفة والفندق بالإضافة إلى متابعة مسار الحجاج وغيرها، وحدد البيان أن البوابة الجزائرية هي المسؤولة عن استكمال باقي الأمور ويمكنكم الدخول إليها من خلال الرابط التالي من هنا.

الديوان الوطني للحج والعمرة 2024 يدعو المواطنين إلى استكمال بيانات السفر إلى حج بيت الله الحرام

وخلال البيان أكد الديوان الوطني للحج والعمرة أنه على كافة المواطنين الراغبين في التسجيل من خلال البوابة الجزائرية السعي لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالسفر من خلال فتح حسابات خاصة بهم داخل البوابة وسيكون ذلك متاحا من صباح اليوم الاثنين.