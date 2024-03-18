طريقة عمل البسمولة تريند الحلويات الشرقية الجديد في رمضان 2024

كل عام في شهر رمضان، نحتفل بتناول الحلويات التقليدية التي تعتبر جزءا أساسيا من هذا الشهر المبارك، ونشاهد سنويا ابتكارات جديدة في مجال الحلويات، مثل الكنافة بالمانجا التي اخترعت مؤخرا، هناك العديد من الطرق لتحضير الحلويات الشرقية بشكل جديد ومبتكر، فضلا عن مزج المكونات الأساسية لتحقيق نكهات مختلفة، ظهرت المتدلعة والبسمولة كخيارات جديدة، لنلق نظرة على هذه الابتكارات وأحدث الاتجاهات في مجال صناعة الحلويات، من المعروف أن البسملة هي الحلوى الشرقية المفضلة خلال شهر رمضان، دعونا نلقي نظرة على كيفية تطور البسمولة كتريند للحلويات الشرقية في رمضان.

طريقة عمل البسمولة تريند الحلويات الشرقية

بعد التكهنات والتساؤلات العديدة، تبين أن البسمولة هي خليط بين المعمول والبسبوسة، وتزين بالكراميل أو اللوتس أو الشوكولاتة، وحققت شعبية كبيرة خاصة هذا العام، يمكن أن يكون السبب في ذلك أن الناس تعبوا من الحلويات التقليدية في رمضان، وفي هذا الشهر الكريم نحتاج لتنويعها، وربما أيضًا لأننا نحب الاختراع والتنوع في المأكولات.

بالنسبة لحلوى المتدلعة، والتي نعرف سبب تسميتها بهذا الاسم، فهي خليط من المكسرات والكراميل والكريم شانتيه والبسبوسة و الكنافة، تختلف قليلا حسب الطريقة التي تحضر بها في أماكن بيعها المختلفة، ظهرت هذه الحلوى منذ فترة وما زالت غير شهيرة كثيرا، حيث يعرف عنها القليل ويمكن اعتبار مكان طنطا مشهورا بتقديمها.

وهناك خيار آخر في عالم الحلويات الجديدة والغريبة، وهو استخدام البسبوسة مع الكريم كراميل، حيث لا يتم فقط تزيينها بصلصة الكراميل ولكن يتم استخدام البسبوسة كعنصر رئيسي في تحضير الكريم كراميل نفسه، وهو توليفة غريبة ولكن لذيذة.

وحلوي الطسطوسة هي حلوى تتكون من عدة طبقات، بدءا من الكريم بورليه ثم الزبدة والشربات والزبدة والكيك، مع طبقة من القشة والكريمة، وتكتمل بطبقة من الكنافة المحمصة بالسمنة البلدي وكيندر بوينو ونوتيلا بالبندق أو لوتس كريمة.

سعر البسمولة في محلات الحلوي

البسبوسة بالبسمولة هي نوع من الحلويات المصنوعة من المكسرات، يمكن طلبها بعدة نكهات مختلفة وتناولها مع اللوتس أو النوتيلا أو الميكس والكريمة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تجربتها مع الأرز البن أو المانجو، وتبلغ تكلفتها 475 وتكفي قطعة واحدة لشخص بسعر 100 جنيه.