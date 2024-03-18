“كيفاش تسجل”.. خطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 والشروط المطلوبة
خطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024
اعلنت الحكومة التونسية عن خطوات الاستعلام عن منحة 300 دينار في تونس 2024 كجزء من مبادرة مهمة من الحكومة التونسية لدعم المواطنين، خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد نتيجة غلاء الأسعار، حيث تهدف هذه المنحة إلى تخفيف العبء المالي على الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط، وتمكينهم من تأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم، لذلك كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس إجراء التقديم في المنحة للمواطنين محدودي الدخل والعاطلين عن العمل، ومن جانب اخر وضعت الحكومة التونسية مجموعة من الشروط والضوابط محددة للمتقدمين للحصول على هذه المنحة و لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على مقالنا اليوم.
تعرف على خطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024
يمكن للمواطنين التونسيين الراغبين في التسجيل بمنحة 300 دينار في تونس 2024 اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:
- أولا الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية في تونس من هنا.
- قم بإدخال بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي.
- بعد ذلك قم بالضغط على منحة 300 دينار تونسي.
- قم بملء جميع البيانات المطلوبة في استمارة طلب الحصول على منحة 300 دينار تونس.
- قم برفع جميع الأوراق وجميع المستندات المتعلقة بطلب الحصول على المنحة.
- تحقق من دقة المعلومات والمستندات التي أدخلتها في الحقول المناسبة.
- بعد ذلك قم بالضغط على زر الحفظ.
- اضغط على زر “إرسال الطلب” في النهاية لتقديم طلبك إلى الجهة المعنية.
- تأكد من متابعة حالة طلبك وسحب المنحة المالية في الموعد المحدد إذا تم قبولها.
شروط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024
تم وضع شروط صارمة من قبل الحكومة التونسية لضمان أهلية المواطنين للحصول على المنحة 300 دينار، ويجب على المتقدمين توافر الشروط التالية:
- عدم امتلاك المواطن عمل دائم يعكس وضعه المالي المحدود وحاجته إلى الدعم المالي.
- يجب أن يكون المتقدم حاملًا لجنسية تونسية.
- ينبغي أن لا يتجاوز الدخل الشهري 180 دينار تونسي.
- يجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على المنحة أن يكون مسجلاً في الوكالة التونسية للتأمينات الاجتماعية.
- أن يعجز المتقدم عن تحمل تكاليف التعليم.
- يجب على المتقدم أن يكون يستحق فعلاً الحصول على المنحة من بين الفئات المعينة.