“الآن” .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 جميع المحافظات عبر منصة مظلتي spa.gov.iq umbrella

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2024، وقد قام العديد من المواطنين بتقديم طلباتهم من أجل الحصول على هذا الدعم نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها معظم المواطنين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

بسبب ما أعلنته الوزارة بخصوص أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب للدفعة الاجتماعية الأخيرة، ويأتي ذلك في إطار مبادرة حكومة العراق لمساعدة كل الأسر المحتاجة في البلاد خصوصاً في ظل الركود الاقتصادي الذي يؤثر علي العالم أجمعه.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

جاءت الشروط المطلوبة للحصول علي الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن تتكون الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

شرط أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 سنة إلى 60 سنة للرجال، وبالنسبة للسيدات من 15 إلى 55 سنة.

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي، ومسجل في الشؤون الاجتماعية.

يجب أن يكون المتقدم من الأسر المحتاجة وأن يكون الدخل الشهري محدود.

يجب أن يكون من العائلات التي ليس لديها معيل.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

توجد بعض الخطوات اللازمة التي تتيح لكل المواطنين في العراق الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية واستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية، والخطوات كالاتي: