لو من محدودي الدخل يبقى المعاش دا من نصيبك .. طريقة الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة 2024

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وذلك لكي يتمكنوا من معرفة إذا تم قبولهم بالفعل في برنامج تكافل وكرامة أو تم رفضهم، حيث يعتبر معاش تكافل وكرامة واحد من أهم المعاشات التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإصدارها وجاء ذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خطوات يمكنك من خلالها الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وتأتي الخطوات كالآتي:

أولاً: القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانياً: الضغط على الرابط الذي يخص تكافل وكرامة.

ثالثاً: كتابة الرقم القومي الخاص بك في مكانه الصحيح وبطريقة صحيحة.

رابعاً: الضغط على زر الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وسوف يتم ظهور لك الأسماء على الفور وبعد ذلك سوف تتمكن من معرفة قبولك أو رفضك.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الشروط التي يلزم توافرها لكي تتم عملية القبول في برنامج تكافل وكرامة، والشروط كالآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل مستمر في مصر.

يجب أن يكون المتقدم لا يحصل على أي راتب شهري أو من محدودي أو متوسطي الدخل.

يجب أن لا يكون للمتقدم أي تأمين اجتماعي أو صحي.

متى موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024؟

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإقرار على صرف معاش تكافل وكرامة 2024 للمواطنين الأولى بالرعاية بالدولة في منتصف كل شهر من العام الحالي، من أجل مساعدة كل الأسر المحدودة الدخل لكي تعيش حياة كريمة.