موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع .. المستندات والشروط المطلوبة

يقع تحديد موعد تقديم طلبات الالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين لعام 2024 تحت اختصاص وزارة الدفاع المصرية، حيث يتم اتخاذ القرارات الخاصة بهذا الشأن، ومن المتوقع الإعلان عن فتح باب القبول للدفعة الجديدة في هذا المعهد في النصف الثاني من شهر مارس الحالي أو في بداية شهر أبريل القادم لعام 2024، ومع إعلان الوزارة عن فتح باب القبول يمكن للطلاب الاطلاع على الشروط والمعايير المطلوبة والبدء في إجراءات التقديم.

موعد تقديم طلب التحاق بمعهد ضباط المعلمين 2024

بدأ الطلاب والمتخرجون في البحث عن فرص الالتحاق بمعاهد التدريب العسكري المختلفة، من بين هذه المعاهد يشغل معهد ضباط الصف التربويين مكانة مهمة، حيث يسعى العديد منهم لتحقيق حلم الالتحاق به، حيث تعمل وزارة الدفاع على تحديد مواعيد فتح باب التسجيل للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد، حيث تُعلن عن الأوراق المطلوبة والمعايير اللازمة للقبول، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن فتح باب التسجيل لعام 2024 في شهري مارس الحالي أو أبريل، وبذلك يمكن للمهتمين بالالتحاق بمعهد ضباط الصف التربويين أن يبدؤوا في استعداداتهم لتقديم طلباتهم وتحقيق أحلامهم في الالتحاق بالمعهد.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتعيين في معهد ضباط المعلمين 2024

صوره من بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة ميلاد الشخص المتقدم الشخصية مع أهمية أن تكون سارية.

صوره من المؤهل الدراسي للشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية.

شهادة تبرز موقف الشخص الطالب من الخدمة العسكرية.

شهادة من المدرسة التعليمية تؤكد حسن أخلاق وسير الطالب.

أهمية توقيع ولي الأمر على جميع الأوراق المرسلة إن لم يكن الطالب قد أتم 18 سنة.

وبعد الانتهاء من تجميع هذه الأوراق عليه إرسال الطلب في أي من أماكن التجنيد القريبة من المحل السكنى.

شروط الالتحاق بمعهد ضباط المعلمين

تم وضع عدد من الشروط حتى يتم الالتحاق بمعهد ضباط المعلمين وهي كالآتي: