“وناسه بتفرح قلوب الاطفال” تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة عالية.. نزلها وخلي عيالك تتبسط..!!

تأسست قناة وناسه في عام 2017 وهي قناة ترفيهية سعودية تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية التي تستهدف جمهورا واسعا من المشاهدين في العالم العربي، ومع إطلاقها لتردد جديد بجودة عالية، يعد هذا تحديثا هاما وحافزا للمشاهدين للانضمام إلى جمهور قناة وناسه واستمتاع بمحتواها بشكل أفضل وأوضح، ويعتبر تحسين جودة الصورة والصوت في التلفزيون من العوامل المهمة التي تؤثر على تجربة المشاهدة وجودتها، وبالتالي فإن تردد جديد بجودة عالية يأتي بالعديد من المزايا والفوائد للمشاهدين.

قناة وناسه

أحد أهم الفوائد التي يوفرها تردد قناة وناسه الجديد بجودة عالية هو تحسين جودة الصورة، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر وضوحا وجودة واقعية، بفضل هذا التحسين، يمكن للمشاهدين الانغماس في البرامج والعروض التي تقدمها القناة بشكل أفضل والاستمتاع بتفاصيلها بشكل أكبر بالإضافة إلى ذلك، يساهم تردد جديد بجودة عالية في تحسين جودة الصوت، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر إمتاعا واستمتاعا.

تردد قناة وناسه على عرب سات

التردد : 11270.

القمر الصناعي: عربسات.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة الفضائية: HD.

تردد قناة وناسه على نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي : النايل سات .

معدل الترميز: 27500.

أما تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة فضائية: SD.

مميزات قناة وناسه

قناة وناسه تتميز بعدة مميزات، منها: