رابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.eg والشروط اللازمة

يتساءل الجميع من المواطنين لمعرفة رابط تقديم وظائف البريد المصري للحصول على وظيفة مناسبة وهذا ما سوف ندلكم عليه اليوم مع ذكر خطوات التقديم على وظائف البريد الالكتروني وأهم شروط التقديم تابعوا معنا.

خطوات التقديم على وظائف البريد المصري

حتى يتم التقديم على وظائف البريد المصري يجب إتباع عدد من الخطوات وهي كالآتي:

فتح بوابة الوظائف الحكومية.

حدد الوظيفة الموجودة على الصفحة.

حدد الوظيفة المرغوبة بالتقديم عليها من خلال لينك وظائف الهيئة القومية للبريد.

حدد تقديم طلب بعد الإطلاع على الشروط والموافقة عليها.

تعبئة البيانات بشكل سليم .

إحضار الأوراق المطلوبة بصيغة jpg .

النقر على خانة تقديم.

احتفظ برقم التسجيل لمتابعة الطلب

شروط وظائف البريد المصري

إليكم أهم شروط التقديم على وظائف البريد اللازم توافرها من قبل الشخص المتقدم جاءت الشروط كلماتي:

شرط أن يكون المتقدم ذات جنسية مصرية.

شرط ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 30 سنة.

شرط أن يكون التقدير العام جيداً كحد أدناه.

شرط أن يكون حاصل الشخص المتقدم على المؤهل اللازم للوظيفة المتقدم لها.

شرط ألا يكون لديه أي أحكام بعقوبة أو جريمة بالشرف أو الأمانة.

شرط أن لا يكون الشخص المتقدم لوظائف البريد قد تم فصله سابقاً من الخدمة بحكم نهائي ما لم يتعد على صدور القرار نهائي لفصلة أربع سنوات كحد أدنى.

شرط أن يجتاز الشخص المتقدم من وظائف البريد الكشف الطبي.

التدريبات والاختبارات المطلوبة واجتياز تحليل المخدرات المقرر.

يجب دفع رسوم وظائف البريد 26 جنيها على حساب الجهاز المركزي من خلال الإيداع من أي فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

التخصصات المطلوبة