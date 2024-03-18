مكرمة ملكية بقيمة 3 مليار ريال لأصحاب الضمان الاجتماعي بالسعودية

شهدت الفترة الماضية زيادة تساؤل المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد إيداع المكرمة الملكية رمضان 1445، حيث تعد المكرمة الملكية هي منحة مالية يصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لجميع الأسر المستحقة من الشعب السعودي بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار وقدوم شهر رمضان المبارك، وخلال المقال الحالي سنقوم باستعراض جميع التفاصيل الخاصة بالمكرمة وخطوات التسجيل بها

تعرف على موعد صرف المكرمة الملكية 1445

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الأحد الموافق 17 مارس 2024، تعليماته بسرعة صرف المكرمة الملكية لخدمة المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 2024، وقد تجاوزت قيمة المكرمة الملكية أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي، هذا وتسعى وزارة الموارد البشرية جاهدة لتقديم الإجابة المناسبة لتساؤلات المستفيدين بشأن تلك المكرمة الملكية، وتوضيح قيمتها وكيفية استلامها من خلال الجهات المعنية ومنها بنك الراجحي، لضمان استفادة جميع العائلات والأفراد المستحقين لها بشكل ملائم وفعال.

ما هي خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445؟

للتسجيل في الضمان الاجتماعي عليك الالتزام بما يلي:-

أولا يجب عليك البدء بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال استخدام الرابط التالي من هنا.

ثانيا يجب عليك تسجيل كافة البيانات التي تطلب منك في الأماكن المخصصة لها.

ثالثا عليك بقراءة جميع الشروط والأحكام المقررة من أجل التسجيل وإذا تناسبت وجدتها متطابقة يمكنك بعدها الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

ويرجى التأكد من تطابق كافة البيانات المسجلة وأيضا من الأوراق والمستندات المرفقة.

رابعا يتم الضغط على زر إرسال الطلب.

تعرف على قيمة المكرمة الملكية رمضان 1445

تعرف على قيمة المكرمة الملكية

لقد تم تحديد قيمة المكرمة الملكية التي من المقرر صرفها للمواطنين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور لتكون كالتالي:

صرف المنحة بصفة شهرية بقيمة 1000 ريال للفرد الواحد.

كما يتم صرف راتب قدره 1500 ريال للأسرة المكونة من فردين.

وتشمل المكرمة صرف راتب 2000 ريال للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد.

تفاصيل المكرمة الملكية رمضان 1445

يهتم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بخبر المكرمة الملكية بعد إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف معونة رمضان لعام 1445 ه، لتلبية احتياجات المواطنين خاصة خلال شهر الصوم المعظم، وتعد تلك المكرمة ضمن الدعم المالي السنوي بخلاف الضمان الاجتماعي المطور الشهري، كخطوة مهمة نحو تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين خلال فترة الصيام المباركة.