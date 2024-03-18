ميزة جديدة في إنستجرام بتحديث مختلف مُذهل .. اعرفه قبل اي حد وسابق الكل

لقد تم طرح ميزة جديدة في إنستجرام، هذه الميزة الجديدة خاصة بقوالب القصص، تسمح هذه الميزة للمستخدمين بإنشاء النموذج الذي يريدونه لهم، وتتيح الميزة المسماة “Add Yours” أو “أضف قالبك” للمستخدمين تثبيت ملفات “GIF” والنصوص والصور في قالب القصص، والتي يمكن بعد ذلك مشاركتها مع الآخرين، لمزيد من التفاصيل تابعوا المقال التالي.

كيفية استخدام ميزة جديدة في إنستجرام

لإنشاء قالب “Add Yours”، يمكن للمستخدمين إضافة صور GIF ونصوص وصور إلى قصتهم الخاصة والقيام بما يلي:

تحديد خيار “إضافة قوالبك” من علبة الملصقات واختيار العناصر التي يريدون تضمينها في القالب.

قيام المستخدم بمشاركة قالب “أضف لك” في قصته.

يمكن لأي شخص آخر استخدامه وإضافة لمساته الخاصة، ولا يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في مشاركة قالبك تغيير ما حددته، لكن يمكن أن تتم الإضافة إليه.

أما إذا أراد المستخدم استخدام قالب شخص آخر، فيمكنه القيام بالتالي:

قم بالضغط على المطالبة “أضف قلبك” عندما يراه في قصته، سينقلها هذا إلى الكاميرا.

يمكنهم رؤية جميع العناصر التي تشكل جزءًا من القالب وتخصيصها عن طريق إضافة النصوص والصور وملفات GIF الخاصة بهم.

تساعد الوجوه التي تظهر على الجانب الأيسر من الملصق للمستخدمين معرفة الأشخاص الآخرين الذين وضعوا طابعهم الخاص على القالب.

وتعد القوالب المخصصة بمنزلة إضافة ممتعة إلى الملصق التفاعلي Add Yours، الذي أطلقته المنصة في عام 2021، ويمنحك القدرة على الاستجابة لطلب مستخدم آخر للنشر عبر قصتك.

وتساعد القوالب المخصصة في الاستفادة من مجموعة جديدة من الاتجاهات، من خلال منح مستخدميها الذين يزيد عددهم عن مليار شخص فرصة إنشاء قوالب خاصة، التي قد تشهد ظهور مطالبات وخيارات تفاعل جديدة.

متصفح قوالب كميزة جديدة في إنستجرام

يوجد في إنستجرام “متصفح قوالب” تم تقديمه لـ ريلز في يوليو، وهو يعتبر ميزة جديدة في انستجرام حيث يساعد المستخدمين على تخصيص قوالب معدة مسبقًا لمقاطع الفيديو الخاصة بهم، و قدم أداة تحرير خلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتيح للمستخدمين تغيير خلفية صورهم من خلال المطالبة بالقصص، وتوجد أداة لإنشاء الملصقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات من المطالبات النصية.