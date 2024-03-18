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“جربيها ولن تندمي أبدا”… طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشربات في رمضان باقل المقادير وأبسط الخطوات المضمونة
تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم هذا العام ارتفعت معدلات البحث من قبل ربات المنزل عن طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشربات، حيث إن الكيكات من أفضل الحلويات التي عشقها الأطفال بكل أنواعها، لذلك تبحث الأمهات عن أفضل طريقة للكيكة وبأسهل الخطوات وبأقل الإمكانيات التي يمكن تحضيرها في البيت بطريقة آمنة ونظيفة، لذلك يقدم موقع البديل لكل زواره ومتابعيه من الأمهات طريقة التحضير والمكونات خلال السطور التالية.
طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشربات في المنزل
من أكثر الحلويات التي يفضل عملها ربات المنزل، الكيكات التي تختلف طرق عملها، وعلى ذلك الكثير منهم يبحثون عن طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشربات في المنزل، التي يمكن تحضيرها بمقادير سهله وبسيطه، وهذه المكونات تتمثل في:
- 2 كوب ونصف من الدقيقة الأبيض الفاخر.
- 1 من كوب الزبادى البلدى.
- كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- 2 ملعقة من البيكينج باودر.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- 2 ملعقة من جوز الهند الناعم.
- ملعقة واحدة صغيرة من الزبدة.
مقادير تحضير الشربات
لتحضير الشربات كيكه الزبادي من توافر المقادير التالية:
- 1 كوب من السكر الأبيض.
- ½ كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من حامض الليمون.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الفانيليا.
خطوات تحضير كيكة الزبادي بالشربات
لتحضير كيكة الزبادي بالشربات يجب اتباع الخطوات التالية:
- ضعي السكر والبيض والفانيليا والزبادى والزيت والسمنة في الخلاط الكهربائي ويخفق المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها ويصبح لون الخليط أصفر فاتح.
- ثم بعد ذلك قومي بسكب الخليط في وعاء عميق ثم أضيفي عليه مقدار الدقيق المنخول جيدا ومقدار البيكنج باودر ورشة الملح والبيكربونات الصودا، وقومي بتقليب المكونات مع بعضها جيدا حتى يصبح الخليط كريمي ناعما.
- قومي بتحضير صينية خبز الكيك وادهنيها بالزبدة وقومي ببدرها بالدقيق، وبعدها قومي بصب الخليط في الصينية .
- ثم قومي بإدخالها الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180.
- اتركيها حتى تنضج لمدة 45 دقيقة.
- وهنا يجب تحضير الشربات على النار من خلال وضع مقدار السكر والماء والفانيليا أو ماء الورد واتركيها حتى يصبح القوام مناسبا.
- ثم القومي برفع الصينية من الفرن واسقيها بالشربات الحلو.