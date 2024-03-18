سلي طفلك بأروع الأغاني.. نزل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على القمرين الصناعي النايل سات وعرب سات

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول تردد قناة طيور بيبي الجديد التي تعتبر من أبرز القنوات الطفولية المميزة، حيث إنها تقدم مكتبة ضخمة من الأفلام والبرامج التي يعشقها ملايين الأطفال حول دول العالم العربي، فضلاً عن نقلها لبرنامج التعليم والتثقيف المميزة، التي تزيد من تنمية الطفل، ويمكن العمل على استقبالها بجميع الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 النايل سات

بكل سهولة يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة طيور بيبي، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد هو 11274.

معامل الترميز يكون 27500.

استقطاب قناة طيور بيبي يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة طيور بيبي 2024 عرب سات

ويمكنك معرفة التردد الجديد لقناة طيور بيبي أطفال على العرب سات، كما في المعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد هو 11310.

معامل الترميز لقناة طيور بيبي يكون 27500.

كيف استقبل قناة طيور بيبي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة طيور بيبي أطفال، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى إعدادات القناة.

القيام بإدخال التردد الجديد للقناة.

بعد ذلك يتم تحديد معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.

وبعدها يمكنك الإستمتاع بكل ما تقدمه القناة من أغاني وأناشيد دينية وغيرها من برامج يعشقها ملايين الأطفال حول العالم.