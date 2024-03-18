عاوز تقيض 7500!!.. قـدم علي وظائف خالية اليوم وظائف هيئة الطرق والكباري 2024 اليكم الشروط وطريقة التقديم

نقدم لكم وظائف هيئة الطرق والمباريات 2024، حرصًا من الحكومة المصرية على توفير فرص العمل المناسبة للشباب، لذا فقد قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان على صفحته الرسمية عن توافر فرص عمل في هيئة الطرق والكباري على أن يتم التعيين في هذه الوظائف وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

وظائف هيئة الطرق والكباري 2024

يتطلع الكثيرون لمعرفة وظائف هيئة الطرق والكباري 2024، حيث أعلنت هيئة الطرق والكباري عن حاجتها لتعيين 170 شخصًا، حيث أوضحت أنها بحاجة إلى تعيين حوالي 100 فرد في وظيفة سائق سادس، و 70 فردًا في وظيفة حرفي رصيف سادس، وهناك مجموعة من الشروط والضوابط حددتها الهيئة للتعيين في هذه الوظائف وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

ينبغي ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 35 سنة وقت التقديم.

كما يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي قضية مخلة بالشرف، أو أي جريمة جنائية.

ضرورة اجتياز المتقدم لاختبار الهيئة، والتدريبات المقررة.

يلزم أن يكون المتقدم لديه رخصة مهنية وذلك بالنسبة لوظيفة سائق سادس.

يجب أن يكون المتقدم قادرًا على العمل وخاليًا من أي أمراض بدنية.

يجب خضوع المتقدم للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

يشترط تحمل المتقدم العمل تحت أي ضغط والموافقة على العمل بأي مكان في الجمهورية.

يلزم الإلمام التام بكافة قواعد المرور وآدابه بالنسبة لوظيفة سائق سادس.

يشترط أن يتميز المتقدم بالدقة، والتركيز الشديد، والتعاون مع الآخرين أثناء العمل.

خطوات التقديم في وظائف هيئة الطرق والكباري

يتم التقديم على وظائف هيئة الطرق والكباري بشكل إلكتروني من خلال بوابة الوظائف الحكومية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هنا .

كما يجب سداد مبلغ قدره 26 جنيه مصري.

إرفاق إيصال الدفع من أوراق ومستندات التقديم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

عند التقديم في وظائف هيئة الطرق والكباري يجب تقديم الأوراق والمستندات التالية: