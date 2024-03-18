اشلون تعرف إذا اسمك موجود.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024، وهي من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنون لمعرفة موعد الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وتوفر الحكومة العراقية دعما ماديا من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية يساعد في تحسين أوضاع المعيشة وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية، حيث يهدف هذا الدعم إلى دعم فئات معينة مثل كبار السن والأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وأيضاً الفئات المحتاجة الأخرى، وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف الدعم بعد استيفاء بعض الشروط والضوابط التي سنتعرف عليها في الفقرات القادمة بالتفصيل.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يسعى العديد من المواطنين في العراق إلى معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 لذا قدمت الحكومة العراقية رابطًا خاصًا من وزارة العمل يتيح لهم معرفة أسماء المستفيدين من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

بعد ذلك الدخول على منصة مظلتي من خلال موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية.

بعد ذلك قم بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم باختيار خدمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

قم بتحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

بعد ذلك بإدخال البيانات الشخصية بكل دقة.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار تنزيل أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

يجب عليك التحقق من جميع الملفات لمعرفة ما إذا كان اسمك مدرجًا في قائمة المستفيدين أم لا.

شروط التأهيل لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدعم لعدد كبير من المواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة من أجل تحسين ظروفهم ورفع مستوى معيشتهم، ومع ذلك، يجب أن تستوفي جميع طلبات المساعدة عدة شروط، تتمثل فيما يلي: