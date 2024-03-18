افتكاسات حلويات رمضان.. طريقة عمل “الأمبليه” تريند حلويات رمضان 2024

حلويات رمضان هي من الأشياء التي يستمتع بها الناس خلال الشهر الفضيل، وقد انتشرت مؤخرا حلوى تسمى “الأمبليه” وأصبحت محط اهتمام السوشيال ميديا، ويبحث الكثيرون عن طريقة عملها في المنزل، تتكون وصفة الأمبليه من الكريمة البروليه والقشطوطة ، وسنوضح لكم في الأسطر القليلة القادمة الخطوات والمكونات لتحضيرها.

طريقة عمل “الأمبليه” تريند حلويات رمضان

مقادير الأمبليه

10 جرامات بيكنج باودر

2 ملعقة فانيليا سائلة

كوب سكر.

كوب ونصف دقيق خال من الجلوتين

4 بيضات

مقادير الكريم شانتيه

250 جرام كريم شانتيه باودر

نصف لتر حليب كامل الدسم ساقع

مقادير خليط القشطة واللبن

كيلو قشطة بلدي

لتر من الحليب كامل الدسم

طريقة تحضير الأمبليه

في وعاء، قومي بكسر البيض وإضافة الفانيليا السائلة والسكر البودرة، ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح لون الخليط أبيض.

ثم أضيفي مسحوق الخبز والدقيق ويقلب بشكل جيد، بدون استخدام مضرب أو خلاط، حتى يتمازج الخليط.

ثم رشي الصينية بمادة دهنية ورشة دقيق

ثم افردي الخليط في الصينية

ثم سخني الوصفة لمدة 10 دقائق عند درجة حرارة 170 ، ثم تخرج وتبرد لمدة عشر دقائق عند 150 درجة.

لتحضير الكريم شانيته

اخلطي نصف لتر من الحليب مع 250 غرام من الكريمة الخفق الثقيلة، وقلبيهم جيدا حتى يصبح متماسكا.

لتحضير خليط اللبن

تمزج نصف كيلو من القشطة البلدية مع لتر من الحليب، ثم تُخلط جيدًا بواسطة مضرب كهربائي لتُسقى فوق القشطوطة.

بعد إنهاء ترتيب الكيك، يترك ليبرد ويسقى بمزيج من اللبن والقشطة، ثم يُوضع في الثلاجة لليلة القادمة.

ثم قامت طبقة الكريم الشانتيه بالتموج بواسطة سكين المخلل، لتظهر بنفس الشكل.

توضع الكمية المناسبة والمفضلة من المكسرات بحيث تحافظ على الشكل المعتاد في المتاجر.

توضع في الثلاجة وتقدم باردة.

مقادير الكريم بروليه

ملعقة روح البرتقال صغيرة.

بشر برتقال

عود قرفة خشب

35 جرام سكر

200 جرام كريمة خفق

100 جرام حليب

3 صفار بيض

لتزيين الوجه

روح البرتقال

قرفة ناعمة

نصف كوب سكر

طريقة تحضير الكريم البروليه

ضعي علي النار كلا من اللبن والكريمة مع قشر البرتقال وقطعة قرفة وقلبيهم معا جيدا حتى يبدأ بالغلي، ثم يزال عود القرفة.

يتم هز السكر مع صفار البيض ثم أضيفي كلا من الحليب وخليط الكريمةتدريجياً مع الاستمرار في الخفق.

يتم التخلص من أي فقاقيع في الخليط ثم صبي المحتوى في قوالب صغيرة للفرن.

يتم ضعي القوالب في الصينية والتي تحتوي على ماء في الفرن.

تثم توضع في الفرن عند درجة حرارة 160 لمدة حوالي 40 دقيقة.

تترك في الفرن بعد إغلاقه حتى يبقى في مكانها ولا يُنزلق عنها حتى يبرد تماما.

للتزيين

جمعي جميع المكونات معا وصبي الخليط في قوالب الطهي.

ثم ضعي السكر على الموقد اليدوي حتى يصبح لونه أحمر ثم يترك حتى يبرد ويقدم.

لتحقيق “اختراع الأمبليه”، ضعي القشطوطة ثم الكريم بروليه، وأضيفي القطعة المنتخبة من بين قطع الفراولة، صوص الكراميل، اللوتس، المانجو، ثم صبي فوقها صوص الشوكولاتة، ستدهشك النتيجة.