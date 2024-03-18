هاتف شاومي الجديد.. تعرف علي مواصفات هاتف شاومي Poco X6 Neo وسعره الرسمي

كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Poco X6 Neo في الخارج بشكل رسمي، ويأتي الهاتف ضمن هواتف الفئة المتوسطة، ويأتي الهاتف بمواصفات ممتازة، فالموبايل يمتلك شاشة من نوع AMOLED ومعدل تحديث 120 هيرتز، وتم إطلاق الهاتف في السوق الهندي، ونستعرض معك خلال هذا المقال المواصفات الكاملة للهاتف، وسعر الهاتف الرسمي.

مواصفات هاتف Poco X6 Neo

الشاشة الشاشة من نوع AMOLED.

سطوع الشاشة يصل إلى 1000 شمعة.

معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز. المعالج معالج ميدياتك Dimensity 6080 ثماني النواة.

دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر

المعالج الرسومي الموجود بالهاتف هو Mali G57. الكاميرا الخلفية الكاميرا الخلفية ثنائية.

الكاميرا الأولى تأتي بدقة 100 ميجا بيكسل.

فتحة عدسة الكاميرا الأولى F/1.7.

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل.

فتحة عدسة الكاميرا الثانية F/2.4. كاميرا السلفي الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل. التخزين والرام مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

مساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام. نظام التشغيل نظام تشغيل Android 14.

واجهة HyperOS. البطارية بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 مللي أمبير.

يدعم الهاتف الشحن السريع لقدرة 33 واط.

منفذ الشحن من نوع USB Type C. أبعاد الهاتف وزن الهاتف 175 جرام.

أبعاد الهاتف 161.1x75x7.7 مم.

مميزات هاتف Poco X6 Neo

الموبايل مقاوم للماء والغبار.

يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال 5G.

يدعم تركيب كارت ميموري.

منفذ السماعات 3.5 مللي في الهاتف مدعوم.

وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass على الشاشة.

سعر هاتف Poco X6 Neo