تكنولوجيا
هاتف شاومي الجديد.. تعرف علي مواصفات هاتف شاومي Poco X6 Neo وسعره الرسمي
كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Poco X6 Neo في الخارج بشكل رسمي، ويأتي الهاتف ضمن هواتف الفئة المتوسطة، ويأتي الهاتف بمواصفات ممتازة، فالموبايل يمتلك شاشة من نوع AMOLED ومعدل تحديث 120 هيرتز، وتم إطلاق الهاتف في السوق الهندي، ونستعرض معك خلال هذا المقال المواصفات الكاملة للهاتف، وسعر الهاتف الرسمي.
مواصفات هاتف Poco X6 Neo
|الشاشة
|المعالج
|الكاميرا الخلفية
|كاميرا السلفي
|التخزين والرام
|نظام التشغيل
|البطارية
|أبعاد الهاتف
مميزات هاتف Poco X6 Neo
- الموبايل مقاوم للماء والغبار.
- يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال 5G.
- يدعم تركيب كارت ميموري.
- منفذ السماعات 3.5 مللي في الهاتف مدعوم.
- وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass على الشاشة.
سعر هاتف Poco X6 Neo
- سعر الهاتف للنسخة ـ128 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي 190 دولار.
- سعر الهاتف للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 215 دولار.