بعد الإعلان عنها..مسابقة عمال الأوقاف 2024 وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن مؤخرًا جهاز التنظيم والإدارة عن مسابقة عمال الأوقاف 2024 وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتوظيف 1000 شخص في عدد من الوظائف الشاغرة التي توفرها الوزارة للمواطنين، حيث أعلنت عن حاجتها لعامل مسجد للتوظيف في المساجد على مستوى محافظات الجمهورية، وقد يبدأ موعد التقديم في الثاني من شهر أبريل القادم ويستمر حتى 16 أبريل، كما أوضحت الوزارة الشروط المطلوبة والأوراق والمستندات اللازمة لنجاح التقديم في وظائف عمال الأوقاف لهذا العام.

مسابقة عمال الأوقاف 2024

قام الجهاز المركزي بالإعلان عن بدء تلقي أوراق التقديم لمسابقة عمال الأوقاف 2024، لكن تم وضع مجموعة من الشروط التي من الضروري تواجدها لدى كل شخص متقدم للوظيفة، وفيما يلي نعرض هذه الشروط:

أن يكون مصري الجنسية.

أن يتمتع بسمعة جيدة.

أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

لم يتعرض لأي أحكام أو عقوبات جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يزيد عمره عن 40 عام.

من الضروري ألا يكون تم فصله سابقًا من الخدمة بقرار تأديبي.

حاصل على مؤهل إعدادية أو أزهرية، ولن تتم الموافقة على الحاصلين على المؤهلات العالية أو الأقل من المطلوبة.

يجب عليه أن يجتاز التدريبات والامتحانات المقررة.

اجتياز الكشف الطبي.

التقديم في محافظة المتقدم فقط.

المستندات المطلوبة لوظائف مسابقة عمال الأوقاف 2024

أشارت الهيئات المختصة بمسابقة عمال الأوقاف على أن الأوراق المطلوبة من الضروري أن تكون أصلية وملونة وبصيغة jpg، وفيما يلي نوضح الأوراق المطلوبة للتقديم: