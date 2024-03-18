تعرف على قيمة زكاة الفطر 2024…. والموعد المناسب لإخراجها

حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر 2024، وهي 33 جنيه مصري كحد أدنى عن كل فرد وجاء هذا القرار بناءً على رأي الإمام أبي حنيفة في إجازة إحراج زكاة الفطر نقداً، قدوة برسول الله الكريم حيث اعتاد المسلمون في عهده أن يخرجون ما يستطيعوا عليه من طعام مثل : صومعة قمح أو شعير أو تمر أو زبيب، وغيره، وأكدت دار الإفتاء المصرية أن قيمة زكاة الفطر تعادل حوالي 2.5 كيلو من صومعة القمح.

موعد إخراج زكاة الفطر 2024 وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت عن موعد إخراج زكاة الفطر 2024، والتي قُدرت بـ 35 تقريباً للفرد الواحد، ويسأل عدد كبير من المواطنين عن موعد إخراج زكاة الفطر والذي يفضل إخراجها في آخر يوم في شهر رمضان الكريم، ويجوز شرعاً إخراجها قبل ذلك، وطالبت دار الإفتاء المصرية المواطنين بسرعة إخراج زكاة الفطؤ في الموعد الرسمي لها دون تأخير، ليتمكن الفقراء والمحتاجين من شراء ما يلزمهم ، وتقدمت دار الإفتاء المصرية بخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.