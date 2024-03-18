تعرف على قيمة زكاة الفطر 2024…. والموعد المناسب لإخراجها
تعرف على قيمة زكاة الفطر 2024
مع مرور أيام من شهر رمضان الكريم، بدأت عمليات البحث تتزايد عن قيمة زكاة الفطر 2024، والتي تعد من أهم الشعائر الإسلامية والتي تمثل التكافل الإجتماعي ومساعدة الفقراء والمساكين، وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت عن القيمة المحددة لزكاة الفطر طبقاً للأسعار والفترة الزمنية التي تمر بها البلاد، وإليكم تفاصيل قيمة زكاة الفطر والموعد المناسب لإخراجها…..
قيمة زكاة الفطر 2024
موعد إخراج زكاة الفطر 2024
وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت عن موعد إخراج زكاة الفطر 2024، والتي قُدرت بـ 35 تقريباً للفرد الواحد، ويسأل عدد كبير من المواطنين عن موعد إخراج زكاة الفطر والذي يفضل إخراجها في آخر يوم في شهر رمضان الكريم، ويجوز شرعاً إخراجها قبل ذلك، وطالبت دار الإفتاء المصرية المواطنين بسرعة إخراج زكاة الفطؤ في الموعد الرسمي لها دون تأخير، ليتمكن الفقراء والمحتاجين من شراء ما يلزمهم ، وتقدمت دار الإفتاء المصرية بخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.