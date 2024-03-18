ينفع للألعاب مساحة جبارة وامكانيات عالية.. شاومي بوكو M 6 poco بسعر رخيص

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد ضمن سلسلة Poco، وهو شاومي بوكوM 6 وتعد سلسلة البوكو ضمن أكثر السلاسل الناجحة التي أطلقتها شركة شاومي فهي التى بدأت بها شاومي لمنافسة الهواتف الرائدة في الشركات الكبري بهواتف أرخص بنصف الثمن مقابل نفس الإمكانيات المتميزة، مع بعض التنازلات التي لا يعتبرها العديد من مستخدمي الهواتف الذكية فارقةً، ولمزيد من المعلومات حول الهاتف في هذا التقرير.

شاومي بوكوM 6

يتميز هاتف شاومي بوكو M 6 بتصميم أنيق مع سُمك نحيف يصل إلى 8 مليمتر، واستخدام الخامات المكلفة في هذا الهاتف يوجد بظهر وإطار من البلاستيك وكشفت شاومي أنها زودت هذا الهاتف بمقاومة للماء والغبار.

ولكنها بتصنيف IP54، ما يجعله مقاومًا فقط التدفقات المائية الخفيفة، ولكن لن يكون مقاومًا الغمر المائي بالكامل، يوجد به طبقة حماية على الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 5، وهو نوع قديم نوعًا ما ولكنه يفي بالغرض على الأقل، ويوجد بالهاتف مستشعر بصري للبصمة موجود أسفل الشاشة الاموليد، يدعم الهاتف بلوتوث 5.2، و GPS، و NFC، ويأتي بمنفذ USB-C.

مميزات هاتف شاومي بوكو 6 M

تميز الهاتف بعدة مميزات منها:

الهاتف به شاشة ممتازة من نوع أموليد مع معدل تحديث مرتفع يصل إلى 120 هرتز.

يوجد به معالج منافس إلى حد ما بدقة تصنيع 6 نانومتر.

يوجد في الهاتف ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت.

توجد في الهاتف بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع.

عيوب هاتف شاومي بوكوM 6

توجد بعض العيوب في هذا هاتف شاومي بوكو M 6 وهي:

عدم وجود كاميرا للزوم.

يأتي الهاتف بنظام أندرويد 13 رغم أنه أُطلق في عام 2024

درجة سطوع الشاشة في الهاتف منخفضة نوعًا ما.

سعر شاومي بوكوM 6

قامت شاومي بطرح الهاتف بسعر 230 يورو في السوق الأوروبي، أى حوالي 250 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل سعره في مصر إلى 12 ألف جنيه، ولكن قد تنتظر شاومي حتى تبدأ تجميع وإنتاج هذا الهاتف في المصنع المصري الجديد لطرحه في السوق المصري بسعر قد يقل ويصل إلى النصف تقريبًا.