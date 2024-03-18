مبروك ياست الكل.. وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن كشوفات أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2024

أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2024 وذلك على جميع مستوى محافظات مصر حيث قامت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بالإعلان رسميا عن أسماء الأمهات الفائزات بشكل رسمي بالأم المثالية لعام 2024 وذلك يشمل جميع المحافظات حتى يتم تكريم الأمهات التي تستحق الحصول على لقب الأم المثالية بفضل المجهود الذي تبذله في حياتها وتحدي الظروف الصعبة.

أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2024

يمكنكم الآن الاطلاع على أسماء الأمهات الفائزات في مسابقه الأم المثاليه لهذا العام والتي تتضمن الآتي:

حصلت السيدة أنيسة فريد منصور على المركز الأول وهي من محافظة الدقهلية. أما بالنسبة للمركز الثاني حصلت السيدة وفاء أحمد محمد علي وهي من محافظه كفر الشيخ. السيدة تيسير محمود دهيم حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية وهي من محافظة مطروح.

ما هي أسماء الأمهات المثاليات في جميع المحافظات

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة وتتمثل في الآتي: