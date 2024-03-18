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مبروك ياست الكل.. وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن كشوفات أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2024
أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2024 وذلك على جميع مستوى محافظات مصر حيث قامت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بالإعلان رسميا عن أسماء الأمهات الفائزات بشكل رسمي بالأم المثالية لعام 2024 وذلك يشمل جميع المحافظات حتى يتم تكريم الأمهات التي تستحق الحصول على لقب الأم المثالية بفضل المجهود الذي تبذله في حياتها وتحدي الظروف الصعبة.
أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2024
يمكنكم الآن الاطلاع على أسماء الأمهات الفائزات في مسابقه الأم المثاليه لهذا العام والتي تتضمن الآتي:
- حصلت السيدة أنيسة فريد منصور على المركز الأول وهي من محافظة الدقهلية.
- أما بالنسبة للمركز الثاني حصلت السيدة وفاء أحمد محمد علي وهي من محافظه كفر الشيخ.
- السيدة تيسير محمود دهيم حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية وهي من محافظة مطروح.
ما هي أسماء الأمهات المثاليات في جميع المحافظات
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة وتتمثل في الآتي:
- السيدة أميمة طلعت علي السيسي هي السيدة الأولى من محافظة المنوفية.
- السيدة إلهام عبد الحميد من محافظة الغربية وكذلك السيدة نجلاء من محافظة بورسعيد.
- من ضمن الأمهات المثاليات السيدة نجاح محمود صابر وهي من محافظة الجيزة وكذلك السيدة عبير عباس من محافظة الإسماعيلية.
- حصلت أيضا السيدة عرب حسن علي عاشور على الأم المثالية وهي من محافظة البحيرة، وكذلك فاطمة جابر بدوي من محافظة بني سويف.
- حصلت السيدة صباح صالح سليمان على الأم المثالية وهي من محافظة شمال سيناء، والسيدة عزة مجاهد السيد فريحه وهي من محافظه دمياط.
- حصلت السيدة عايدة سعيد ابادير على الأم المثالية وهي من محافظة القاهرة وكذلك السيدة منى محمد خليفة من محافظة أسيوط.