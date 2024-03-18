خلي عيالك يفرحوا بتلوين البيض .. “موعد شم النسيم 2024” تبعًا للمعهد الفلكي للبحوث الفلكية + حقيقة إجازة يوم شم النسيم .. افرح وجهز البيض علشان يتلون

مع حدوث التقلبات الجوية على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك بسبب هبوب رياح الخماسين، أصبح هناك اهتمام بمعرفة موعد شم النسيم 2024 والذي بقدومه يتم الإعلان بانتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع خاصة لأن شم النسيم من أشهر أعياد الربيع الذي يتم الاحتفال به منذ الفراعنة إلى يومنا هذا، الجدير بالذكر أن تضارب الأقوال الخاصة بقدوم موعد شم النسيم ولذلك قام المعهد الفلكي للبحوث العلمية التابع إلى الحكومة المصرية بالإعلان عن موعد شم النسيم لهذا العام وبداية فصل الربيع المعروف بأجوائه المميزة.

موعد شم النسيم 2024

بناءًا على حسابات المعهد الفلكي للبحوث الفلكية المصري فإن موعد شم النسيم 2024 يكون يوم الاثنين الذي يوافق 6 مايو 2024، وأكد المعهد الفلكي أن طوال هذه الفترة سوف تشهد الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية تغييرات شديدة أغلبها تكون هبوب رياح باردة وهي رياح الخماسين، وتجدر الإشارة بأن تلوين البيض يكون من المظاهر المهمة في هذا اليوم.

حقيقة إجازة يوم شم النسيم

هناك أخبارا تداولت بشأن أن يوم شم النسيم سوف يكون يوم إجازة رسمية على مستوى الجمهورية، لذا قامت الحكومة بإيضاح حقيقة هذا الأمر كالآتي: