“عيالك مش هيتحركو من قدام التليفزيون” تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة مرتفعة.. نزلها وخلي العيال تفرح..!!

تردد قناة وناسه للأطفال هو أحد الترددات الشهيرة التي تستهدف فئة الأطفال والشباب في العالم العربي، وتقدم القناة محتوى متنوعا وشيقا يناسب جميع الأعمار والاهتمامات، وتعتبر قناة وناسه واحدة من القنوات الرائدة في عرض البرامج التعليمية والترفيهية التي تعزز المهارات الحياتية لدى الأطفال، وتسعى القناة إلى تقديم برامج ترفيهية ممتعة ومفيدة في آن واحد، لتلبية احتياجات الجمهور الصغير وتعزيز تطويرهم الشخصي والعقلي.

قناة وناسه

وناسه تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تعتمد على العلاقة الإيجابية مع الأطفال، وتعزز قيم التعاون والمحبة والاحترام بينهم، كما تساعد القناة في تعزيز المهارات اللغوية والعقلية لدى الأطفال من خلال برامج تعليمية ابتكارية ومبتكرة، بالإضافة إلى ذلك، تهتم قناة وناسه بالترفيه الصحي والشيق لدى الأطفال، من خلال عرض مسلسلات وأفلام كرتونية تحمل قيم وعبر تربوية فاعلة وتسعى القناة إلى تشجيع الأطفال على القراءة والابتكار والتعبير عن أفكارهم بشكل إبداعي، ولا يمكننا نكران الدور الهام الذي تقوم به قناة وناسه في ترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى وتعزيز التواصل الاجتماعي بين الأطفال من جميع أنحاء العالم العربي وتعتبر القناة وجهة موثوقة للأهل في توجيه أبنائهم نحو مشاهدة برامج تعليمية وترفيهية ذات جودة عالية.

تردد قناة وناسه الجديد

تردد قناة وناسة على النايل سات

تردد القناة: 11470.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد القناة على عرب سات