تعرف على أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق

شهدت الساعات الماضية زيادة معدلات البحث الإلكتروني حول موضوع أسماء نقل النفوس في العراق 2024 في الوجبة الجديدة، حيث صرحت وزارة الداخلية العراقية عن إطلاق خدمة نقل النفوس في العراق إلكترونيا من خلال الموقع الخاص بها، من أجل توفير الجهد والمشقة علي المواطنين المتقدمين والحد من الازدحام في مختلف الجهات والهيئات الحكومية، حيث قامت الوزارة بالعمل على توفير خدمة إلكترونية من أجل المواطنين اللذين يرغبون في الاستعلام عن نتائج طلباتهم، ومن خلال هذا الموضوع سنعمل على تقديم كافة المعلومات اللازمة للرد على الاستفسارات بشأن كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس، وذلك بعدة خطوات وإجراءات بسيطة وسهلة، وتوضيح الأوراق اللازمة لنقل النفوس في العراق للوجبة الأخيرة 2024

تعرف على الأوراق اللازمة لنقل النفوس في العراق 2024

من الأوراق اللازمة لنقل النفوس تقديم صورة طبق الأصل من البطاقة السكنية، وأيضا تقديم صورة طبق الأصل من البطاقة التموينية الخاصة بالمتقدم، مرفق معها صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وكذا صورة من البطاقة الانتخابية.

خطوة بخطوة طريقة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس للوجبة الأخيرة 2024 في العراق

والآن وبعد التقديم واستيفاء كافة الإجراءات والأوراق ومن خلال الخدمة الإلكترونية يستطيع بكل سهولة ويسر المواطنين في العراق عن تغيير أسمائهم وألقابهم من خلال الالتزام بعدد من الخطوات السهلة وهي:

أولا: قم بالدخول علي الموقع الخاص بوزارة الداخلية العراقية الإلكتروني من هنا.

ثانيا: يتم الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية داخل المنصة التي تم فتحها.

ثالثا: عليك بالضغط علي الخانة الخاصة بالاستعلام من خلال الصفحة الرئيسية للموقع من أعلى.

الخطوة الرابعة: ينبغي اختيار علي أيقونة نقل النفوس 2024 للوجبة الأخيرة.

الخطوة الخامسة: عليك بإدخال البيانات الشخصية.

سادسا: إرفاق كافة المستندات بطريقة صحيحة.

وأخيرا: عليك بالنقر علي الخانة المخصصة للاستعلام، سيتم بعدها إظهار كافة البيانات اللازمة، قم بالضغط على زر الحفظ.