“متعي طفلك في أوقات الإجازة” طريقة ضبط تردد قناة وناسه بيبي الجديد 2024 عبر القمر الصناعي نايل وعرب سات

من أبرز الترددات القنوات التي يتم البحث عنها عبر محركات التواصل الاجتماعي من قبل الآباء والأمهات تردد قناة وناسه بيبي، وذلك نتيجة للبرامج والأفلام الكرتونية وأغاني الأطفال، التي تهدف على تعلم الأطفال القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية، كما أنها تساهم بصورة كبيرة في تعلم المهارات التعليمية، حيث تعتبر مصدرا للمرح والسعادة لكافة الأطفال حول العالم، لذلك حظيت القناة على العديد من المشاهدات العالمية، واستطاعت على تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

تردد قناة وناسه بيبي الجديد 2024

نظرا لما تقدمه القناة من برامج تعليمي وأخلاقي دينية، نستعرض خلال مقاله الإخباري البديل تردد قناة وناسه بيبي الجديد عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات طبقا لما نص عليه التالي:

تردد قناة وناسه بيبي عبر النايل سات

تردد القناة: 11470

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسه بيبي عبر عرب سات

تردد القناة: 11270.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

أناشيد قناة وناسه بيبي الجديدة 2024

تهدف القناة بتقديم أبرز الأناشيد والأغاني المخصصة للأطفال وهذه الأناشيد تتمثل في التالي:

بس شوى يا لولو.

ألوان جنة نطوي.

الحرامي في السجن.

عائلة الأصابع والقوافي.

يلا تنام وأهديلك طير الحمام.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024

يتم استقبال تردد قناة وناسه بيبي الجديد على جهاز الرسيفر بطريقة سهلة وبسيطة من خلال اتباع الخطوات: