كيـف اعادة ضبط المصنع لهاتف بدون حذف كافة البيانات .. خفايا التكنولوجيا تعالي اقلك عليها!

تعد عملية اعادة ضبط المصنع لهاتف اندرويد عملية سهلة وبسيطة يمكن لأي شخص أن يقوم بها، وتساعد هذه الخاصية على استرجاع الاعدادات الأولية لهاتفك وتقوم بمحو جميع البيانات و الملفات والإعدادات التي كنت قمت بضبطها أثناء استخدام الجهاز، لذلك تتم إعادته للحالة الافتراضية كما تم شراؤه من الشركة المصنعة، يمكن التعرف على كيفية اعادة ضبط المصنع لهواتف اندرويد من خلال السطور التالية.

اعادة ضبط المصنع لهاتف

يوجد العديد من الأسباب للقيام باعادة ضبط المصنع لهاتف الاندرويد، لعل من أبرزها ما يلي:

بطء أداء الجهاز، فبعد مرور وقت من استخدامه يبدأ يقل أداء الهاتف تدريجيا.

ظهور بعض المشاكل التى يؤدي إلى ما يعرف بـ تهنيج الجهاز أو وقف نظام التشغيل به بالكامل.

وقد يكون قرارك لبيع الهاتف حيث لن تفيدك حذف الصور يدويا فقط، فقد يساعدك ضبط المصنع على إزالة جميع الملفات وحذف التطبيقات التي قمت بتثبيتها أثناء الاستخدام.

أو القيام باسترجاع الإعدادات الافتراضية لضمان التخلص من جميع بياناتك قبل بيع الهاتف.

كيفية القيام باعادة ضبط المصنع لهاتف

يوجد في كل هاتف الأندرويد أيقونة أو خيار يساعدك على عمل إعادة ضبط المصنع لهاتف اندرويد من داخل الإعدادات في الجهاز ذاته فقط عليك اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى قائمة الإعدادات Settings على هاتفك الأندرويد.

ثم قم بالتمرير لأسفل ثم اضغط على قسم النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط Backup and reset.

ثم انقر على إعادة تعيين بيانات المصنع Factory data reset.

ثم من قسم شخصي Personal ستجد جميع الحسابات التي سيتم مسح بياناته من الهاتف.

ثم تقوم بالضغط على موافق.

ثم اضغط على إعادة تعيين الجهاز Reset Device وللتأكيد ادخل رمز الـ PIN او كلمة المرور الخاصة بجهازك.

بمجرد القيام بذلك، سيتم إعادة تشغيل الهاتف وتظهر لك شاشة تشير إلى أنه تم مسح جميع البيانات.

بعد الانتهاء من حذف البيانات، سيتم تشغيل الهاتف، وبذلك تكون قد قمت بإعادة ضبط المصنع اندرويد بكل سهولة.

أهمية اعادة ضبط المصنع لهاتف

تجدر أهمية إعادة ضبط المصنع لهاتف في تحسين كفاءة الهاتف، كما يتم توفير مساحة جديدة عند إعادة الضبط تمكنك من تنزيل البرامج والتطبيقات التي تحتاجها، كما تزيل هذه العملية البرامج التي تحتوي على فيروسات ضارة بالجهاز، كما أنها مهمة جداً عند الرغبة في بيع الهاتف أو إنتقال الهاتف إلى شخص آخر لإزالة كافة المعلومات والصور والرسائل الخاصة بك من على الجهاز المحمول.