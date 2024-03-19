“هونر اطلقت الوحش” مواصفات هاتف HonorM Magic 5 Pro الجديد… صاحب الأداء العالمي..!!

يعتبر هاتف HONOR Magic 5 Pro واحدا من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة HONOR في عام 2021،ويتميز هذا الهاتف بمواصفات تقنية عالية تجعله منافسا قويا في سوق الهواتف الذكية الحديثة، وإن HONOR Magic 5 Pro يأتي بتصميم أنيق ومتطور، حيث يتمتع بشاشة OLED مقاس 6.76 بوصة بدقة عرض 2772 × 1344 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يجعل تجربة المشاهدة على الهاتف سلسة وواضحة، ويتميز الهاتف أيضا بزجاج Gorilla Glass 6 على الواجهة الأمامية والخلفية، مما يجعله مقاوماً للخدوش والصدمات.

مواصفات الهاتف

يعتبر HONOR Magic 5 Pro من بين الهواتف القوية في السوق حيث يعمل بمعالج Kirin 990 مع دعم لتقنية 5G، مما يوفر أداء قوي وسريع للهاتف، ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة تصل إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، مما يتيح للمستخدم تخزين الكثير من البيانات والتطبيقات دون مشاكل.

من ناحية الكاميرا، يأتي HONOR Magic 5 Pro بثلاث كاميرات خلفية بدقة 108 ميجابيكسل، 48 ميجابيكسل و16 ميجابيكسل، مما يوفر صورا واضحة وحادة حتى في الإضاءة المنخفضة، كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل لالتقاط صور سيلفي بجودة عالية.

تعتبر بطارية HONOR Magic 5 Pro أحد أبرز ميزاته، حيث تأتي البطارية بسعة 4500 ميلي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 66 وات، مما يضمن شحن الهاتف بسرعة واستخدامه لفترة طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر.

يعمل HONOR Magic 5 Pro بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم Magic UI 5.0، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسهلة للمستخدم، كما يأتي الهاتف بمجموعة من الميزات الذكية مثل ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة وتقنية الوجه لفتح الهاتف بسرعة وأمان.

هاتف HonorM Magic 5 Pro

يعتبر هاتف HonorM Magic 5 Pro هاتفا ذكيا رائعا يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات القوية، مما يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي متطور يلبي جميع احتياجاتهم.