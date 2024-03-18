“محفظك هتتملي من تاني فلوس”.. وزارة المالية تعلن عن مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2024.. شوف قبضك بقا كام.!!

أعلنت وزارة المالية مؤخرا عن مواعيد صرف رواتب شهري أبريل ومايو لعام 2024، مما أثار اهتمام العديد من الموظفين والعمال الذين يعتمدون على هذه الرواتب لتلبية احتياجاتهم اليومية وتغطية مصروفاتهم الشهرية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من الأشخاص، ويعتبر إعلان هذه المواعيد خطوة مهمة في توفير الاستقرار المالي للمواطنين، وبموجب الإعلان الذي تم إصداره من قبل وزارة المالية، فإن صرف رواتب شهر أبريل من هذا العام سيتم في يوم الثلاثاء الموافق للـ 25 من أبريل، بينما سيتم صرف رواتب شهر مايو في يوم الثلاثاء الموافق للـ 25 من ما يو.

صرف الرواتب

تأتي هذه الإعلانات في إطار جهود الحكومة لضمان توفير الدعم المالي للمواطنين وضمان استمرار تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بأسره، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتخفيف الضغط المالي على المواطنين وتوفير الاستقرار المالي لهم، ةإن صرف الرواتب في مواعيدها المحددة يعتبر أمرا حيويا للعديد من الأسر التي تعتمد على هذه الدخل الشهري لتأمين احتياجاتها الأساسية، مثل توفير الغذاء والدواء وتسديد الفواتير المنزلية وبالتالي، يعد هذا الإعلان بمثابة بريق أمل للعديد من الأسر التي تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وعلاوة على ذلك، يساهم صرف الرواتب في مواعيدها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد بشكل عام، من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز الدورة الاقتصادية وبالتالي، يمكن أن يسهم ذلك في تحفيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

موعد صرف الرواتب

تم إيداع رواتب الموظفين والعاملين بالدولة لشهر أبريل 2024 في ماكينات الصراف الآلي ATM، وذلك ابتداءً من يوم 21 أبريل 2024،يشمل التحويل المالي المتأخرات ويشمل أيام 4، 7، و 8 من نفس الشهر، وذلك وفقا للجدول المعلن في المنظومة المالية الإلكترونية، مع مراعاة العطلات الرسمية والإجازات، أما بالنسبة لشهر مايو 2024، فسيتم إيداع الرواتب ابتداءً من يوم 23 مايو 2024، مشمولة أيام 8، 9، و 12 من نفس الشهر، وفقا للجدول المعلن في المنظومة المالية الإلكترونية، مع مراعاة العطلات الرسمية والإجازات.