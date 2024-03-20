6 بواكي سكر و3 ازازة زيت!!.. هـــذا نصيب الفرد من التموين شهر ابريل “رمضان” | سعر الزيت والسكر رخصت

تزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة من قبل الكثير من المواطنين عن نصيب الفرد من التموين شهر ابريل 2024،حيث يبلغ نصيب الفرد في التموين 50 جنيهًا، ويحصل بها على السلع الغذائية الاساسية المتوفرة في بطاقة التموين حيث يحصل المواطن على كيلو جرام واحد سكر وزجاجة زيت واحدة وذلك حتى الفرد الرابع على بطاقة التموين، بينما يحصل الفرد الخامس على 25 جنيهًا ويستفيد الكثير من المواطنين من بطاقة التموين في ظل غلاء الأسعار والتضخم الاقتصادي الحالي من هذا الأمر، كل هذا نتعرف عليه فى تلك السطور القادمة.

قيمة نصيب الفرد من التموين شهر ابريل 2024

يحصل الفرد على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا في تموين شهر مارس الحالي ومن المتوقع أن يتم زيادة نصيب الفرد التموين، وذلك لمساندة جميع المواطنين لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المعيشة التي تمر بها جميع الأسر المصرية في الفترة الاخيرة الماضية كما تعمل وزارة التموين على توفير كافة السلع الغذائية المستهلكة بأعداد كبيرة وبأسعار مخفضة داخل أكثر من 42 ألف منفذ تمويني في جميع المحافظات المصرية.

موعد زيادة نصيب الفرد من السلع 2024

يتم الاستعلام عن قيمة نصيب الفرد من التموين يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف السلع التموينية لشهر مارس، وذلك سيكون فى يوم الجمعة الموافق الأول من مارس 2024 ، ويتمكن جميع المواطنين المستحقين للسلع التموينية صرف تموين شهر مارس طوال أيام الشهر، على النحو التالى: