موعد إيداع مكرمة الملك سلمان الرمضانية 1445 …. وخطوات الاستعلام

حيث يسعى عدد كبير من المواطنين في المملكة السعودية التعرف على موعد إيداع مكرمة الملك سلمان الرمضانية 1445، التي طال انتظارها وتسعى الحكومة السعودية على تقديم يد مد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً، وكان مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإجتماعية قد أكد أن إجمالي المكرمة الملكية يصل إلى 3 مليار ريال سعودي يتم إيداعها في حسابات المستفيدين، على أن يحصل العائل على 1000 ريال ويحصل التابع على 500 ريال سعودي.