قبل اي حد.. تحديث جديد من واتساب جي جي 2024 احدث اصدار GBWhatsApp Pro يـذهل الجميع
تحديث جديد من واتساب جي جي يعتبر من أكثر النسخ الجديدة المميزة التي يمكن الحصول عليها عبر الانترنت والذي يتمتع بواجهه جميلة، بجانب توافر كثير من الأدوات الهامة التي تسهل عليك التواصل مع الاشخاص الآخرين بكل سهولة بدون وجود أي مشاكل عند الاستخدام ويتمتع بكثير من المميزات الهامة والأدوات يمكنك التعرف عليها من خلال السطور التالية.
تحديث جديد من واتساب جي جي
هذا التطبيق من أكثر التطبيقات المميزة في عالم التواصل الاجتماعي وله أهمية كبيرة لأنه يمكن استخدامه على جميع أنظمة التشغيل والهواتف الذكية والحديثة بجميع أنواعها، وهي من أكثر التطبيقات الخفيفة التي لا تتسبب نهائيا في حدوث أى مشاكل عند استخدامه ويتمتع بكثير من المزايا وقد تم العمل على تطويره حتى يتمكن جميع المستخدمين من استخدام هذه النسخة بكل سهوله وتثبيتها على جميع الأجهزة الذكية بنظام الاندرويد.
ما هي مميزات تطبيق واتساب جي جي
يمكنك الآن التعرف على أهم المميزات الموجودة في تطبيق واتساب جي جي لهواتف الأندرويد والتي تتمثل في النقاط التالية:
- يسهل عليك أن تقوم باخفاء علامة الصح التي تظهر للاشخاص الآخرين أنك قمت بقراءة الرسالة.
- يمكن إخفاء مشاهده حالات الأصدقاء والمحافظة على خصوصيتك بشكل أكبر.
- يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو الكبيرة التي تصل إلى 50 ميجا بايت وكذلك يمكن مشاركة الصور.
- تستطيع أيضا أن تقوم بتغيير مظهر التطبيق واختيار المفضل لديك مع الاستفادة من خاصية وضع الطيران.
- يتمتع التطبيق بوجود الوضع الليلي حتى تتمكن من تشغيل الهاتف في الإضاءة المنخفضة ويمكنك مراسلة الجميع بدون أن تقوم بحفظ الأرقام على الهاتف الخاص بك.
- تستطيع أيضا أن تقوم بقفل التطبيق من خلال كلمة المرور أو بصمة الاصبع بكل سهولة للمحافظة على بياناتك الشخصية.