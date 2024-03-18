هتفول بكام.. اسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 2024/3/18 وفقاً لجنة تسعير المواد البترولية

ننشر لكم اسعار البنزين والسولار اليوم، خاصة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة بنحو 6%، أصبح البنزين خاضعًا للعرض والطلب مما أثار ذلك اهتمام الكثيرين خاصة بعد تذبذب أسعاره عالميًا بالارتفاع والانخفاض، وهناك مؤشرات بارتفاع سعره خلال الأيام القادمة ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

اسعار البنزين والسولار اليوم

يبحث الكثيرون عن اسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024، حتى وقتنا الحالي لم تجتمع لجنة تسعير المحروقات البترولية التي تقوم بتحديد سعر البترول في مصر؛ لهذا لم يصدر أي قرار حول ارتفاع سعر البترول والسولار في مصر، ومن المقرر أن تقوم لجنة تسعير المواد البترولية بعقد اجتماع خلال هذا الشهر لتحديد سعره بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، أما عن أسعار السولار والبنزين اليوم فهي على النحو التالي:

سجل سعر بنزين 80 اليوم حوالي 10 جنيهات للتر الواحد.

بينما سجل سعر بنزين 92 اليوم حوالي 11.50 جنيه مصري للتر الواحد.

سجل سعر بنزين 95 اليوم حوالي 12.5 جنيه مصري للتر الواحد.

أسعار السولار اليوم

أما بالنسبة لأسعار السولار الإثنين الموافق 18 مارس 2024 فهي على النحو التالي:

سجل سعر السولار اليوم حوالي 7.25 جنيه للتر الواحد.

أما سعر الكيروسين اليوم فقد بلغ حوالي 8.25 جنيه مصري للتر الواحد.

أما أسطوانة البوتجاز وصل سعرها اليوم حوالي 70 جنيه مصري للأسطوانة الواحدة.

موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

سوف يتم عقد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية الشهر الحالي بهدف تحديد أسعار البنزين والسولار سواء كان التحديد بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت طبقًا لأسعاره العالمية والتغيرات الاقتصادية المتغيرة يأتي هذا بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة بنحو 6%، وتحرير سعر صرف الجنيه.