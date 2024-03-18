“آخر فرصة متتأخرش”.. التقديم على شقق إسكان المستقبل 2024 قبل إغلاق الباب”ماهي الاسعار والمساحات ورابط التقديم

تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فترة التقديم الأخيرة لشقق الإسكان المستقبل 2024، يأتي هذا الإعلان بعد قرار الإغلاق المقرر في نهاية الأسبوع يوم الخميس، لمن فاتهم التقديم أو لم يقموا بسحب جدية الحجز، احرصوا على الحصول على فرصتك الأخيرة لتملك السكن المناسب، وتقديم طلبك قبل فوات الأوان.

التقديم على شقق الإسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة

تُعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة الفرصة الأخيرة للتقديم على شقق الإسكان المستقبل في مدينة أسيوط الجديدة، حيث يمكن التقديم عبر موقع حجز بنك التعمير والإسكان،تطرح الوزارة وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين ٥٧م٢ و٩٣م٢، ويتم التقديم إلكترونيًا على الشقق.

كراسة الشروط الخاصة شقق الإسكان

يطلع المتقدمون على كراسة الشروط الخاصة بالتقديم.

يقومون بالدخول إلى الموقع عبر النقر على خيار “مستخدم حالي” ويقومون بتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

إذا كانوا يرغبون في دخول القرعة العلنية اليدوية، ينقرون على خيار “أرغب في التقديم” ويستخرجون رقم الاستمارة، يتم عرض رقم الاستمارة على الشاشة ويُستخدم كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، ويمكن طباعة الاستمارة.

سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين المطابقين للشروط تحديد موعد ومكان إجراء القرعة العلنية اليدوية.

التقديم على شقق الإسكان المستقبل

يمكن الآن التقديم على شقق الإسكان المستقبل في مدينة أسيوط الجديدة عبر موقع حجز بنك التعمير والإسكان تتوفر وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين ٥٧م٢ و٩٣م٢، ويمكن التقديم إلكترونيا على الشقق من خلال الخطوات التالية:

استعراض كراسة الشروط.

الدخول على الموقع الإلكتروني.

النقر على “مستخدم حالي” وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور للدخول.

في حال رغبة المتقدم في دخول القرعة العلنية اليدوية، يجب الضغط على “أرغب في التقديم” واستخراج رقم الاستمارة، سيظهر رقم الاستمارة على الشاشة ويُستخدم كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة الاستمارة.

سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين المطابقين للشروط تحديد موعد ومكان إجراء القرعة العلنية اليدوية.

أسعار شقق الإسكان المستقبل

بالنسبة لأسعار شقق الإسكان المستقبل بالطرح التكميلي، فقد تم تحديث سعر المتر إلى 7650 جنيهًا بدلاً من 6520 جنيهًا في الطرح الأصلي، هذا يعني أنه تم تعديل الأسعار لتتناسب مع التغيرات في التكاليف والأسعار في السوق العقاري.

شروط التقديم على شقق الإسكان المستقبل

تحدد وزارة الإسكان شروط التقديم على شقق الإسكان المستقبل بالطرح التكميلي كالتالي:

التقديم مخصص للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ في حجز وحدة سكنية في الطرح السابق، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.