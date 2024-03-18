“قبل أي حد” نزل دلوقتي لعبة Homescapes اخر اصدار وانسى الدنيا وعيش عالم المغامرة!

أصبح متاح الأن تنزيل لعبة Homescapes اخر اصدار حيث تندرج اللعب تحت بند العاب حل الألغاز من خلال ترميم وتصليح القصر الذي يكون للاعب منذ البدء اللعبة، ويتم عمل بعض المهام في القصر من حيث التحديث في كل قطع أثاثه أو تغيير الديكورات للقصر وتزيين غرف القصر الموجودة، بالإضافة إلى فتح فصول جديدة داخل اللعبة لمزيد من التشويق والإثارة والتي تعطي اللاعبين الحرية في إظهار كل إبداعاتهم.

مميزات تنزيل لعبة Homescapes اخر اصدار

عند تنزيل لعبة Homescapes اخر اصدار سوف تحصل على مجموعة من المميزات كالتالي:

في البداية تتميز لعبة Homescapes بأنها مجانية وكذلك بسيطة وسهلة عند الاستخدام، كما أنها لا تحتاج إلي الكثير من المتطلبات لأجل التشغيل، فقط يتم تحميلها على نوع من الأجهزة وذلك لأنها خفيفة ومسلية.

كما تتناسب لعبة Homescapes مع كل الأعمار، سواء من أجل الكبار أو الصغار في نفس الوقت، كذلك هي جذابة للأطفال بسبب رسوماتها وتصميماتها.

وتوجد أيضا في اللعبة موسيقى تصويرية تجعلك تتفاعل مع اللعبة أكثر وهي تحتوي على مجموعة من قطع الأثاث ذات القيمة، ويكون عليك إعادة ترتيبها وعمل تنسيق وديكورات جديدة لها.

بالإضافة إلى أن لعبة هوم سكيبس تتميز بوجود رسومات ثلاثية الأبعاد، كما تحتوي على العديد من العناصر حيث تمنحك القدرة على اختيار تصميمات مختلفة في كل مرحلة وهو ما ينمي الإبداع لدى اللاعبين.

كما تتميز اللعبة بوجود مجموعة من الشخصيات، منها شخصية أوستن وعائلته، التي تشترك مع اللاعبين في رحلتهم لتحديث وتحسين شكل المنزل.

كيفية تثبيت لعبة Homescapes

من أجل تنزيل لعبة Homescapes اخر اصدار عليك إتباع الخطوات التالية: