“خصومات رمضان!” هاتف من شاومي ينافس ايفون iPhone بقوة كالفهد .. سعر بسيط ومواصفات عالية

هل يعقل أن هاتف من شاومي ينافس ايفون؟ سؤال طرحه الكثير من الأشخاص الذين شاهدوا ارتفاع معدلات البحث حول هاتف شاومي الجديد، الذي أكدوا على أنه ينافس الآيفون الحديث بدرجة تجعل الجميع يتعجب من قدرة شركة شاومي على أن تقدم مميزات يمكنها أن تنافس الهواتف ذات الإصدار الحديث من الآيفون، لذلك هيا بنا نتعرف على مواصفات ذلك الهاتف الذي أثار الجدل بين جميع الأشخاص من محبي تغيير وتجربة الأجهزة المحمولة الجديدة.

هاتف من شاومي ينافس ايفون

يبحث قطع كبير من الأشخاص حول الهاتف الجديد المقدم من شركة شاومي ذلك الهاتف الذي أكد الجميع على كونه يعتبر اصدار مميزا جدا، بالإضافة إلى أن الكثير أكدوا على أن هناك هاتف من شاومي ينافس ايفون ألا وهو شاومي ريدمي نوت 13، ومن هنا تحمس الكثير من الأشخاص لمعرفة مميزات مواصفات هذا الهاتف المميز، والذي جاءت على هذا النحو التالي:

يأتي هذا الجهاز مزودًا بمعالج ثماني النواة متطور بتقنية 4 نانومتر، مما يعزز من قدراته بشكل كبير.

كما يحتوي على شاشة فائقة الوضوح تدعم تقنية HDR10+، والتي تقدم تجربة مرئية غنية بالألوان الزاهية والصور الواضحة.

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل على نظام كاميرات رباعي قادر على التقاط الصور بدقة فائقة وتسجيل مقاطع الفيديو بجودة 4K.

عيوب هاتف شاومي ريدمي نوت 13

على الرغم من كون هذا الهاتف أثار ضجة كبيرة بين جموع الأشخاص نتيجة لوجود المميزات الكثيرة به التي تجعله أول هاتف من شاومي ينافس ايفون، إلا أن هناك بعض العيوب التي يمكن أخذها على ذلك الهاتف ومن ضمنها ما يلي: