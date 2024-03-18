سوبيا المنزل الشهية.. طريقة تحضير مشروب اليوم على الفطار

من المشروبات الأساسية التي دائما تكون متواجدة علي سفرة رمضان، ويرغب العديد من ربات البيوت في معرفة عمل أفضل المشاريب التي من بينها مشروب السوبيا الشهي، يمكن تحضيره بدون تكلفة مبالغ فيها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مقادير السوبيا

إحضار 4 ملاعق كبيرة من دقيق الأرز.

إحضار 4 ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه الخام.

إحضار 4 ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.

كوب من السكر بودر.

كوب من اللبن بودر.

كوب من ايس كريم البودره بطعم الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الفانيليا بودر.

طريقة خلط مكونات السوبيا

قم بوضع كمية دقيق الأرز علي كمية الكريم شانتيه، قم بالتقليب المستمر، ثم قم بوضع كمية جوز الهند، السكر بودر، كمية ألآيس كريما لبودر، ملعقة الفانيليا، ثم استمر في التقليب حتي تمتزج جميع الكمية والمكونات مع بعضهما البعض، ثم قم بإحضار وعاء نظيف وجاف ومحكم الغلق، قم بوضع الكمية واغلق الوعاء جيدا لكي لا يدخله أي رطوبة تعمل علي تغير بودر السوبيا وتكون غير صالحة للاستعمال.

طريقة تحضير السوبيا في البيت

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتحضير مشروب السوبيا، وفقًا لما يلي:-

قم بأخذ ملعقة كبيرة من مكونات السوبيا التي قمنا بإحضارها، ثم قم بوضع كوب حليب علي الملعقة وقم بتقليبهما حتي يمتزجا.

ثم قم بوضع هذه المكونات في الخلاط ، أضع عليهما ثلاثة من مكعبات الثلج وقم بخلطهما، ثم أضيف عليهم مقدار السكر الذي تريده، سوف تحصل علي مذاق رائع، أيضا طريقة موفره جدا وموجود مكوناتها في جميع البيوت، علي من يتذوقها من أفراد العائلة لم يصدق أنها صنعت من خلال هذه المكونات البسيطة وبطريقة سريعة سينبهر بالطعم والمذاق الرائع.

فوائد مشروب السوبيا في الصيام

من أهم الفوائد التي يمكن الحصول عليها من مشروب السوبيا، ما جاء على النحو الأتي:-