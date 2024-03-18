“تحميل التطبيق من هنا”.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني لقائدي المركبات 2024 في العراق

أعلنت المديرية العامة للمرور بالعراق عن رابط الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني لقائدي المركبات 2024، حيث تعتبر منصة “أور” في العراق بوابة رسمية تسمح للمواطنين والمقيمين بإتمام معاملاتهم والوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، حيث تستطيع من خلال التطبيق الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على سيارتك وتسديدها بسهولة لتيسير الأمور على المواطنين، وتعتبر “أور” هي نقطة الانطلاق لمشروع الحكومة الإلكترونية في العراق، وهي تمثل البداية لتحقيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية بشكل يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، لذلك، يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية تحميل تطبيق المرور الذكي، وسوف نقدم لكم تفاصيل هذا الأمر من خلال مقالنا.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني

يمكن الوصول إلى معلومات عن قيمة الغرامات المرورية باستخدام الرقم الألماني في العراق 2024 على السيارة عبر الموقع الرسمي لمديرية المرور العامة، ويتبع الاستعلام عن المخالفات الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة موقع منصة “أور” عن طريق الرابط المتاح لك من هنا.

بعد ذلك قم باختيار الدخول إلى حسابك الشخصي.

بعد ذلك أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المخصصة.

قم بالضغط على زر الدخول للوصول إلى حسابك.

إذا نسيت كلمة المرور، يرجى اتباع التعليمات المتاحة لإعادة تعيينها.

بمجرد نجاح عملية الدخول، ستتمكن من الوصول إلى خدمات المنصة واستخدامها بكل يسر وسهولة.

بعد ذلك اتبع بقية الإجراءات للتحقق من الهاتف، ثم قم بإرسال قيمة المخالفات عليه.

بعد ذلك سوف تصل لك رسالة نصية عبر هاتفك الجوال وبها المخالفات المرور المسجلة أمامك.

متاح أيضًا تسديد المخالفات عبر الإنترنت، حيث يمكنك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك وإتمام عملية السداد، حيث سيتم خصم المبلغ المستحق من حسابك ومن ثم يمكنك طباعة إيصال السداد الخاص بالمخالفات.

مزايا استخدام منصة أور للخدمات الحكومية في العراق 2024

توفر منصة “أور” مجموعة من المزايا التي توفرها لمستخدمي المنصة، وتتمثل تلك المزايا فيما يلي: